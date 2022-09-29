Kefir Nedir? Kefirin Faydaları Ve Zararları Neler?

Kefir nedir? Kefirin faydaları ne? Kefirin kalorisi, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya orijinli, özel bir mezofilik simbiyotik kültür türü olan kefir fermente bir süt içeceğidir. Kefir hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Kefir Nedir? Kefir ne? Kefir, kefir mayası adı verilen özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesiyle ortaya çıkan, tadı ekşimsi, ayran benzeri bir içecek olarak bilinmekte. Kefirin Faydaları Neler? B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur.

Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur, unutkanlığı giderir.

Kalp hastalıklarına karşı da koruyucudur.

Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur

Kilo vermeye yardımcıdır.

Sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.

Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkili.

İyi bir probiyotik kaynağı olarak sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir.

Sinirleri yatıştırıcı ve depresyondan kurtulmada destektir.

Kefir tüketiminde hafif bir gevşeme ve uyku hali meydana gelir.

Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi bulunmakta.

Kefir ayrıca, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, halsizliğe de iyi gelir. Kefirin Zararları Kefirin içinde aktif bir şekilde büyümeye devam eden bakteri ve mayalar bulunduğundan enfeksiyonlara da neden olabilir.

Emziren ya da hamile kadınların da kefir içmeleri önerilmemektedir.

Sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayan ya da hastalığı olan kişilerin doktora danışarak kefir tüketmeleri gerekmekte. Kefirin Kalorisi Ve Besin Değeri Ne? Kefirin kalorisi ne? 1 bardak kefirde; 150 kalori, 8 gr yağ,4 gr şeker, 30 gr kolesterol,11gr protein ve 12 gram karbonhidrat vardır. A ve C vitamini bulunur. Kefirde ayrıca kalsiyum, potasyum ve sodyum içermektedir. .