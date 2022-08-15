Kedilerin karın bölgeleri neden sarkar? Kedilerde ilkel kese nedir? Kedilerde karın sarkması hastalık belirtisi mi?

Sokakta ve evlerde biricik dostlarımızdan kedilerin zaman zaman karın bölgesinde sarkan bir bölge olduğunu fark ederiz. Birçok hayvanseveri ilk bakışta korkutan bu görüntü aslında onlara atalarından yadigâr. Kedilerin karın bölgesi neden sarkar? Bu sarkma bir hastalık belirtisi midir? Hepsi yazımızda…

Biricik dostlarımızdan kediler, her hareketleriyle - hatta bazen sadece uyumalarıyla bile – bize mutluluk verir, neşelendirir. Onları hasta görmeyi asla istemeyiz. Bu yüzden vücutlarındaki en ufak bir değişikliği takip ederiz.

Atalarından miras

Kedilerin arka bacakları arasında sarkan fazla deri ve yağın oluşturduğu sarkmaya ‘ilkel kese' (Primordial pouch) denir. Şişmanlık belirtisi değildir. İlk bakışta korkutan bu görüntü aslında onlara vahşi atalarından yadigâr kalan ancak şu an körelen bir bölgedir. Vahşi doğada koşarken, zıplarken ve dar yerlerden geçerken esneklik veren bu bölgeye şimdiki kediler ataları kadar gerek duymuyorlar.

Hareketini kolaylaştırır, organları korur

Bu kese onlara ne gibi özellikler katıyor diye merak ediyorsanız… Öncelikle tırmanmak veya koşmak için gerinirken, dar yerlerden geçmek isterken hareket özgürlüğü sağlıyor. Yağ deposu olduğundan yemek bulamadığı zamanlar için bir enerji deposudur. Organları saldırılara karşı koruma görevi görür.

Ameliyat bir seçenek değil

Zaman zaman görüntüden rahatsız olup bu keseyi aldırmak isteyen kedi sahipleri bulunmaktadır. Ancak belirtmemizde fayda var ki kedilerin sağlığı için bir risk oluşturmadığından veteriner hekimler için ameliyat bir seçenek değildir. Ayrıca egzersiz ve diyet de bu keseyi küçültmez.