Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü, çölyak hastaları için kayısı çekirdeğinden glütensiz bisküvi üretti.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, çölyak hastalarının tedavisinin ömür boyu devam ettiğini belirtti.

Hastalığın tek tedavi yönteminin ömür boyu glütensiz beslenme olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Hastalar ömür boyu glütensiz diyet yapmakta. Başta buğday olmak üzere arpa, buğday ve çavdar gibi unlu mamullerin diyetten çıkarılması gerekir. Bu nedenle hastaların tüketeceği glütensiz ürün yelpazesinin geliştirilmesi ve ucuz ürün temini önemli." diye konuştu.

Enstitü olarak kayısı çekirdeğini değerlendirerek glütensiz bisküvi yapmak için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Unun yerine zengin diyet lif içeriğine sahip olan ve biyoaktif bileşenlerden dolayı yüksek antioksidan aktivite gösteren, vitamin ve minerallerce zengin kayısı çekirdeği unu kullanarak besin değeri yüksek bir ürün elde etmeye çalıştık. Üretim yerimiz her türlü temastan uzak, çapraz bulaşmayı önleyecek sadece bir spesifik ürün grubu için yapılmıştır. Çölyak hastalarının her zaman ulaşabilecekleri ve ucuz temin edebilecekleri sağlıklı bir ürün elde etmeyi hedefledik."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.