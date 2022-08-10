Kavun Çekirdeği Bakın Nelere İyi Geliyor!

Kavun, yaz meyveleri arasında hasretle beklenen meyvelerden biridir. Genellikle kavun çekirdekleri çöpe atılır fakat bu faydalarını öğrendikten sonra çöpe atmayacaksınız. İşte kavun çekirdeğinin faydaları...

Kavunun çekirdeklerini rondaya alıyoruz 1 su bardağı içme suyu ekliyoruz ve 1 tatlı kaşığıda bal ekliyoruz. Rondada çekirdekler ezilinceye süt kıvamına gelinceye kadar ıslatacağız. Süt kıvamına geldikten sonra tek seferde içerek afiyet ile tüketebiliriz. Peki kavun çekirdeğinin ne fayadaları var;

1. Öksürüğü gideriyor.

2. Saçlara canlılık veriyor.

3. Tırnakları güçlendiriyor.

4. Çok güzel kokusuyla vücuda güzel koku veriyor.

5. Vücuda enerji veriyor.

6. İdrar söktürüyor.

7. Cilde taze bir görüntü veriyor.

8. Akciğer sağlığını koruyor.

9. Kansızlığa iyi geliyor.

10. Mide asitlerini dengeliyor. .