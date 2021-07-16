Katarakt Tedavisi Nedir?

Görme bozukluğunda çok ciddi hastalığın görüldüğü ve yeni teknoloji sayesinde kontrollü bir şekilde tedavi edilebilen durumlardan bir tanesi katarakt ameliyatı olarak bilinir. Bununla birlikte gelişen tıp sayesinde birçok hastalığın tedavisi ve teşhisi konulabilir düzeye gelmiştir.

Katarakt rahatsızlığı eski dönemlerde çok ciddi ve yapılması zor olan ameliyatlardan bir tanesiydi. Bu yüzde kataraktın belli bir büyüklüğe gelmesi ve sonrada ameliyat edilmesi gerekiyordu. Fakat günümüzde buna gerek kalmadan çok kısa süre içinde dikişsiz bir şekilde katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiş olur. Üstelik kesi veya dikişe ihtiyaç duyulmadan önlenebilir.

Hastalığın çok fazla ilerlemesi durumunda ve tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda gözdeki et parçası alınır. Bu aşamada ameliyattan başka hiçbir tedavi yöntemi yoktur. Yani gözlükle, ilaçla, lensle kontrol altına alınamaz. Mutlaka uzman hekimler tarafından katarakt ameliyatıyapılması gerekir.

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Aslında günümüzde pek çok alanda birden fazla tedavi yöntemi mevcuttur. Katarakt rahatsızlığında da göz içinde bulunan merceğin tamamı alınır. Ya da bir kısmı çıkartılarak doğal mercekten farklı olarak, görmeyi sağlamak için yapay mercek yerleştirilir. Ameliyatın mutlaka güvenilir ve uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Aksi durumlarda çok ciddi rahatsızlıkların beraberinde geleceğini söylemek mümkündür. Katarakt ameliyatı gerçekleştirildikten sonra bir gün boyunca uzman hekimler kontrolünde kalınması gerektiği için hasta ertesi gün taburcu edilir.

Makula Deliği Nedir?

Makula denen şey retinanın merkezinde bulunan 3-4 cm'lik bölgeye denir. Makula hücrelerinin veya makula hücreleri arasında organizasyon olurlar ve olağanüstü bir sistematikle birlikte çalışmış olurlar. Birçok hastalık nedeniyle makula deliği rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olur. Delinen makula görme sorunlarının oluşmasına neden olmuş olur.

Delinen makulanın ameliyatla tedavi altına alınması mümkündür. Hastaya lokal anestezi uygulanır ve işlem sonrasında hasta taburcu edilir. Ameliyat sonrasında hastanın uçağa binmesi ya da yükseklere çıkması yasaktır. Uzman hekim kontrolünde verilen talimatlara uyulması gerekir. Böylelikle makula deliği ameliyatından sonra iyileşme süreci hızlandırılır ve daha başarılı sonuçların alınması sağlanır.

Makula Deliği Evreleri Nelerdir?

Ortaya çıkan rahatsızlık nedeni ile görmede bozukluğun yaşanması ve ilerlemesi, sağlığın kötü yönde etkilenmesine neden olur. Hastalarda görülen bu rahatsızlığın mutlaka takip edilmesi gerekir. İlk başlarda bulanık görme, net görememe durumları olur. Süreç ilerler ve görme kaybını açığa çıkarır.

Daha önce katarakt ameliyatını gerçekleştirmemiş olan hastaların, bu rahatsızlığı gün geçtikçe ilerlemiş olur ve operasyona ihtiyaç duyulur. Mutlaka ortaya çıkan makula deliği belirtileri sonrasında uzman hekime danışılması gerekir.

Retina Dekolmanı Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın seyri hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Genel olarak bakıldığında retina dekolmanı ilk bulgularda herkeste aynı görülmeye başlar. Bunlar sinek uçuşmasıyla beraber kurum yağmasını andırmış olan koyu renkli noktalardır. Koyu renkli noktaların yukardan aşağıya düşme durumlarını beraberinde getirir.

Belli bir süre sonrasında dekole denen bölgede görme sorunları yaşanır. Görmede bulanıklaşma durumları açığa çıkar. Bazı zamanlarda ise bu durum gri bir perdeyi andırmış olduğundan retina dekolmanı görülmesine neden olur.

Retina Dekolmanı Tedavi Fiyatları

Hastalıklar sağlık kurum ve kuruluşlar tarafından teşhisi konulduktan sonra tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekir. Hem özel hem de kamu hastaneleri tarafından yardım alınarak, doğru şekilde teşhisin konulması sağlanır. Çok acil durumlarda, işlemlerin hızlandırılması ve erken zaman diliminde sonuç almak isteyenlerin tercihi özel hastaneler olur. Fakat merak konusu olan durumlardan bir tanesi ise fiyatlandırmadır.

Fiyat bilgisi herkesin ortak merak konusu olduğu bir konudur. Ne yazık ki retina dekolmanı ve diğer hastalıklar için fiyat bilgisi vermek mümkün değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.