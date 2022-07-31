Kas erimesi nedir,neden olur? Belirtileri neler?

Kas erimesi ne? Sarkopeni hastalığı nedenleri neler? Kas erimesi belirtileri nedir? Arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer alan sarkopeni halk dilinde kas erimesidir. Bu rahatsızlık protein alımındaki azalma, yaşlandıkça besin alımındaki azalma ve fiziksel aktivite azlığı kas erimesi hastalığını doğuran bir durumdur. Sizler için merak edilen bu konuya değineceğiz. İşte detaylar...

Kas Erimesi Nedir?

Kas erimesi hastalığı nedir? Kas erimesi, genellikle yaşlanmayla oluşan artan kas kütlesi kaybı olarak tanımlanır. Yaygın bir sağlık sorunu olan kas erimesi,

normal şartlarda yaşlılıkla birlikte bir miktar kas kütlesinin kaybedilmesidir. sarkopeni, şiddetli kas kaybını tanımlamak amacıyla kullanılan tıbbi bir terim olarak adlandırılır. Kas erimesinde hasta 30 yaşına kadar, kasların gelişimini sürdürebilmektedir.

Kas Erimesi Nedenleri

Yaşlanma

Hareketsiz bir yaşam

Kötü ve yetersiz beslenme

Yaşlanmayla birlikte azalan iştah,

Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmemek

Büyüme hormonu, testosteron ve östrojen gibi birtakım hormon seviyelerinin yaşlanmayla birlikte azalması,

Artan insülin direnci ve azalan tiroit fonksiyonları

Duygudurum bozuklukları,

Kalp, karaciğer, böbrek, solunum yolu yetmezliği,

Diyabet, obezite gibi birtakım rahatsızlıklar

Stres

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarda bulunma

Düşük bir kilo ile doğmak

Genetik faktörler gibi durumlar kas erimesi nedenleridir.

Kas Erimesi Belirtileri

Halsizlik, enerji düşüklüğü,

Sürekli uyku hali

Çabuk yorulma veya güçsüzlük.

Ruh halinde olumsuz yönde değişimler.

Denge sorunları yaşamak.

Yanaklar, kol kasları gibi kasların yer aldığı bölgelerde oluşan sarkmalar

Kilo vermeye karşın göbek, basen gibi bölgelerdeki yağlanma sorununun yeterince azalmaması

Zayıflık

Güçsüzlük

Denge zayıflığı

Merdiven çıkarken zorlanma

Dayanıklılık kaybı

Kas büyüklüğünde azalma

Fiziksel aktivitelere katılımda azalma ve zorlanma gibi belirtiler kas erimesi belirtileri arasında yer almaktadır.

Kas Erimesine Ne İyi Gelir?

Yumurta

Süt ve peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri

Kuru baklagiller

Balık ve deniz ürünleri

Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler gibi besinler kas erimesi problemi yaşayan hastalara iyi gelmektedir. Düzenli tüketiminde kaslarda meydana gelen erime durumunu en aza indirgemeye fayda sağlar.

Kas Erimesi Nasıl Önlenebilir?

Toplumda görülen bir rahatsızlık olan kas erimesi nasıl önlenir? Kas erimesi sağlık sorunu önleyebilmek için öncelikle dengeli beslenmeye ek olarak düzenli egzersizler yapmak gerekiyor.Hafif ağırlıklar kullanılarak yapılacak kas dayanıklılık egzersizleri, germe ve kuvvetlendirme hareketleri hem kas hem de sinirsel uyarımı düzenlemeye fayda sağlar. Her gün düzenli kütle çalışmaları ve egzersizler ile kas erimesi önlenebilir. .