Karın ağrısı için 'geçer' dedi kanser çıktı, ölümden döndü

7 aydır karın ağrısı çeken ancak 'geçer' diyerek doktora gitmeyen Hanife Görgülü (57) ölümden döndü. Tuba kanserine yakalandığı anlaşılan Görgülü'nün vücudundaki kitle ameliyatla alındı. İlaç ve kemoterapi ile tedavisi devam ediyor...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Tatar beldesinde yaşayan ev kadını evli, 3 çocuk annesi Hanife Görgülü, 7 ay boyunca aralıklarla karın ağrısı yaşadı. 'Kendiliğinden geçer' umuduyla kontrole gitmeyen Görgülü, ağrılarının artması üzerine 13 Ağustos'ta Uşak Devlet Hastanesi'ne gitti.

Görgülü, buradan ailesinin isteği üzerine İzmir'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Görgülü'ye yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nadir görülen genital bir kanser türü olan 'tuba kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığın 3'üncü evresinde olduğu ve 'ölüm' riski bulunduğu belirtilen Görgülü'nün vücudundaki kitle ameliyatla alındı.

'HERKES SAĞLIĞINA DİKKAT ETSİN'

Ameliyatın ardından 7 kür kemoterapi göreceği belirtilen Hanife Görgülü, "Rahatsızlığımı ihmal etmem beni kıyısına getirdi. 7 aydır bu ağrıları çekiyordum. 'Geçer' diye bekledim ama bir türlü geçmedi. Son olarak dayanamaz hale geldim. Hastaneye gelir gelmez ameliyata alındım.

2 gün yoğun bakımda, 12 gün de hastanede kaldım şimdi sağlığıma kavuştum. Tümörler temizlendi. Şu an kemoterapi görüyorum. Her şeyin başı sağlık. Az kalsın canımdan olacaktım. Vücudum zehirlenmeye başlamış. Tedavi için çok geç kalmıştım. Herkes sağlığına dikkat etsin" dedi. Marangoz Hasan Görgülü (51) de eşini hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmadığını belirtip, "Erken teşhisini hayat kurtarır. Lütfen bir rahatsızlığınız varsa, doktor kontrollerinizi olun" dedi.

YILDA 1 KEZ DÜZENLİ KADIN DOĞUM MUAYENESİ YAPILMALI

Görgülü'nün ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak şunları söyledi:"Hastamız çok nadir olan tuba kanserine yakalanmış. 250 binde 1 görülen bir kanser türü. Kitle bayağı büyümüş, bağırsakları tıkanmıştı. Bağırsakları çalışmıyor ayrıca yemek yiyemiyordu. Yediğinde kusuyordu. Acil ameliyata aldık. Bu tarz ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken tümör dokusunun tamamını çıkartmaktır. Sonrasında ilaç tedavisi ve kemoterapi süreci oluyor.



Hastamızın sağlığı gayet iyi. Bu sinsi bir hastalıktır. Çok şikayet vermiyor. Bu nedenle düzenli muayenelerinizi ihmal etmeyin. Rahim, yumurtalık ve tüplerden kaynaklanan kanserlerde; hafif bir şişkinlik, karın ağrısı, kilo kaybı ve halsizlik gibi herkeste görülebilen şikayetler oluyor. İleri evre olan 3'üncü ve 4'üncü evrelerde bağırsakları tıkama gibi durumlar görülebiliyor. Bu nedenle hastalar takiplerini yapsın. Ne kadar erken tanı koyarsak o kadar iyi. Bunun için kadınlarımız yılda 1 kez düzenli kadın doğum muayenelerini yaptırsınlar" .