Kanserli kadın kolunda yeni bir burun büyüttü

Fransa'da kanser teşhisi konulduktan sonra burnunu kaybeden kadın, kolunda kendisine sonradan nakledilen yeni bir burun büyüttü.

Fransa'da yaşayan 50 yaşındaki Carine, 2013 yılında sinüs kanseri nedeniyle burnunun bir kısmını aldırmak zorunda kalmıştı.

Ameliyatın ardından koku duyusunu kaybeden Carine, dış görünüşünden dolayı utandığı için evine kapanmaya başladı.

Doktorların uzun süren çabaları, Carine'nin yardımına yetişti. Kadının kolundaki kıkırdağın üzerinde biyomateryal üç boyutlu yazıcı yöntemi uygulayan doktorlar yeni bir burun büyütmeyi başardılar.

İKİ AY SÜREN OPERASYON

Doktorlar, geçen yıl Carine'nin kol derisinin altına bir protez cihazı yerleştirdiler. İki aylık süre içerisinde hücreler ve kan damarları, bu cihazın içini doldurdu. Büyümeye başlayan yeni burun, kan damarlarının da bağlanmasıyla hastanın şakaklarına nakledildi.

Doktorlar, hastanın kolunda oluşan yarayı, uyluğundan aldıkları bir deri parçasını transfer ederek kapattılar.

Çığır açan operasyon, Toulouse Üniversitesinin kulak burun boğaz ve yüz cerrahisi ekipleri ile Claudius Regaud Enstitüsü üyeleri tarafından Toulouse-Oncopole Üniversitesi'nin Kanser Enstitüsünde gerçekleştirildi.

"ARTIK KOKU ALABİLİYORUM, HAYATA GERİ DÖNDÜM"

Sağlık görevlileri Carine hakkında, "10 günlük hastane ziyareti ve üç haftalık antibiyotik tedavisinin ardından hastanın durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Cerrah Profesör Agnès Dupret-Bories, kullanılan cihaz hakkında "Dokular, hastanın vücudundaki hücreler tarafından doldurulan biyomateryalin içini doldurdu. Özel yapım bir üç boyutlu yazıcı, biyomateryalin kolonize olabilmesi için önkol derisinin altına yerleştirildi ve iki ay boyunca orada tutuldu" dedi.

Carine, her ne kadar burnunu ve dişlerini düzeltmek için ek operasyonlar geçirmek zorunda olsa da, bütün sağlık görevlilerine müteşekkür. Carine ameliyatının ardından, "Artık bahçemdeki kokuları alabiliyor ve evimi terkedebiliyorum, adeta hayata geri döndüm" dedi ve ekledi:

"Tam bir mucize, biyomataryel yöntemi son çaremdi ve bu süreç boyunca araştırmalarıyla ve çalışmalarıyla bana yardımcı olan doktorlara saygılarımı iletiyorum. Sekiz yıldır kendimi eve kapattım, kendimi toplumdan soyutlamıştım"

Tıp dünyasında her geçen gün daha sık kullanılan ve gelişmeye devam eden bu organ büyütme yöntemi, burun ve kulak gibi organlarını kaybeden insanlara bir umut ışığı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Daily Mail, TRTHaber