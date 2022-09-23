Kansere İyi Gelen Yeşil Çay Nedir? Yeşil Çayın Sağlığa Olan Faydaları Neler?

Yeşil çay, Camellia sinensis yapraklarından elde edilen çaydır. Yeşil çay bitkisi yaprakları toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulması ile elde edilir. Yeşil çay en sağlıklı içeceklerden biri olarak bilinir. Mucizevi besinlerden yeşil çay lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydaları da oldukça fazladır. Yeşil çayın faydalarına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Yeşil Çay Nedir, İçerisinde Neler Var?

Yeşil çay bitkisi bir dizi sağlıklı bileşik içerir. Çay, iltihabı azaltmak ve kanserle savaşmaya yardımcı olmak gibi sağlık yararları olan doğal bileşikler olan polifenoller açısından oldukça zengin bir besindir. Yeşil çay, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) adı verilen bir kateşin içerir. Kateşinler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olan ve başka faydalar sağlayan doğal antioksidanlardır. Bu maddeler vücutta serbest radikallerin oluşumunu azaltarak hücreleri ve molekülleri hasardan korur. Bu serbest radikaller yaşlanmada ve birçok hastalık türünde rol oynar. EGCG, yeşil çaydaki en güçlü bileşiklerden biridir. Araştırma, çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olma yeteneğini test etti. Yeşil çaya tıbbi özelliklerini veren ana bileşiklerden biri gibi görünmektedir Yeşil çay ayrıca sağlığınıza fayda sağlayabilecek az miktarda mineral içerir. Daha kaliteli bir yeşil çay markası seçmeye çalışın çünkü daha düşük kaliteli markalardan bazıları aşırı miktarda florür içerebilir Bununla birlikte, daha düşük kaliteli bir marka seçseniz bile, faydaları risklerden daha ağır basar.

Yeşil Çay Bitkisinin Sağlığa Olan Faydaları

Aşağıdakileri içerebilecek birçok sağlık yararına sahip antioksidanlarla yüklüdür: