Kanser Nedir, Neden Olur? Kanser Belirtileri Nelerdir?
Kanser nedir? Kanser neden olur? tedavi yöntemleri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen kanser hastalığı, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalması durumu olarak tanımlanır. 2020 yılında ülkemizdeki yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834 olarak bilinmektedir. Kanser hastalığının yaşam kaybı sayısı ise 126 bin 335 olarak gerçekleşti. Arama motorunda kanser hastalığı ile ilgili olarak en çok araştırılan konu ise kanserin belirtileri nelerdir? sorusu olmakta. Sizler için kanser hastalığı hakkında merak edilen detaylara değindik. İşte detaylar
2022-08-13 12:07:56
Kanser Nedir?
Kanser ne? DNA'da meydana gelen birtakım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler ''Kanser'' hücreleri olarak tanımlanır. Kontrolsüz bir şekilde bölünen ve çoğalan bu hücreler bir araya gelerek ''Tümör''leri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler ''iyi huylu'' ve ''kötü huylu'' olarak ikiye ayrılır.
Kanser Nedenleri
- Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar,
- Radyasyona maruz kalma,
- Bazı virüsler,
- Kötü beslenme alışkanlığı,
- Gıdalardaki katkı maddeleri,
- Uzun süre güneş ışığına maruz kalma,
- Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,
- Bazı kimyasal maddeler
Kanser Türleri
- Akciğer kanseri.
- Meme kanseri.
- Cilt kanseri.
- Beyin tümörleri.
- Rahim ve rahim ağzı kanserleri.
- Ağız kanseri.
- Bağırsak (kolon) kanseri.
- Özofagus kanseri.
Kanser Belirtileri
- Kilo kaybı
- Yüksek ateş
- Kronik halsizlik.
- Yoğun ağrılar.
- Meme, koltukaltı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler.
- Ciltteki, ben ve siğillerde değişiklikler.
- Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar.
- Balgamda kan gelmesi
- Kronik öksürük.
- Yutma bozukluğu
- Ağızda çıkan küçük yaralar veya ağız kokusu
- Mide yanması veya sindirim bozukluğu
- Ben ve siğillerdeki değişiklikler
- Uzun süreli kabızlık, ishal veya dışkı boyutunda değişiklik
- Ciltte koyulaşma
- Ciltte kızarıklık görülebilir.
Kanser Tedavisi
Kanserde tedavi yöntemleri nelerdir? Kanser hastalığında yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri genellikle; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla beraber daha az sıklıkla hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler kullanılır. Kanser tedavi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanmaktadır.
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