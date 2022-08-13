Kanser Nedir, Neden Olur? Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanser nedir? Kanser neden olur? tedavi yöntemleri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen kanser hastalığı, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalması durumu olarak tanımlanır. 2020 yılında ülkemizdeki yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834 olarak bilinmektedir. Kanser hastalığının yaşam kaybı sayısı ise 126 bin 335 olarak gerçekleşti. Arama motorunda kanser hastalığı ile ilgili olarak en çok araştırılan konu ise kanserin belirtileri nelerdir? sorusu olmakta. Sizler için kanser hastalığı hakkında merak edilen detaylara değindik. İşte detaylar