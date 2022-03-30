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Kanser hastaları oruç tutabilir mi? Kemoterapi alan oruç tutabilir mi?

Kanser hastaları oruç tutabilir mi? Kanser hastalarının tedavi süreçleri nedeniyle oruç tutup tutmayacağı merak konusu oluyor. Açlık ve susuzluğun emboli riski artırıyor. Hastalar kemoterapi alırken oruç tutabilir mi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-30 16:32:56
Kanser hastaları oruç tutabilir mi? Kemoterapi alan oruç tutabilir mi?

Kanser hastalarının tedavi süreçleri nedeniyle oruç tutup tutmayacağı merak konusu oluyor. Açlık ve susuzluğun emboli riski artırıyor. Hastalar kemoterapi alırken oruç tutabilir mi? İşte detaylar...

Kanser hastaları oruç tutabilir mi?

Kanser tedavisi sürecinde gıda ve sıvı alımı ve tedavilerin uygulama zamanları önemlidir. Bu nedenle kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi aktif tedavi alan kanser hastalarının oruç tutmaları önerilmemektedir. Fakat bir uzmana danışmak gerekir.

Kemoterapi alan oruç tutabilir mi?

Kemoterapi alan kişilerin beslenmelerine önem vermeleri gerekmektedir. Doktorlar genel olarak oruç tutulmasını önermiyor. Fakat kişinin hastalık durumuna göre değişkenlik gösteren bu durum için bir uzmana başvurmak gerekir. .

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