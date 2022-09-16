Kanser artık kan testiyle tespit edilebilir

Çağımızın en korkulan hastalıklarından biri olan kanserin türü artık ucuz ve basit bir yolla tespit edilebilir. ABD merkezli Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’ndeki bilim insanlarının keşfi umut verdi

New York'ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki bilim insanları, kanser türünü keşif üzerine önemli bir araştırmaya imza attılar. Elli kanser türünü tespit edebilen Galleri kan testini geliştirdiler. Testi, sağlıklı ve 50 yaş üstü 6.000 katılımcı üzerinde denediler. Daha önce sağlıklı bireylerde hastalığı tespit edebilen test, erken denemelerde umut vadediyor.

Daily Mail'in haberine göre, test sayesinde 35 kanser vakası tespit edildi, ancak 57 kişiye ise yanlış teşhis kondu. Bilim insanları aynı anda standart testler kullanılarak tarama yapılmadığı için yanlış teşhislerin bulunduğunu söyledi.

Galleri kan testi, göğüsleri, akciğerleri ve böbrekleri etkileyen türler de dahil olmak üzere birçok kanser tarafından verilen bir sinyali yakalamak için tek bir sürüntü kullanır.

Bilim insanları, pankreas gibi bazı kanserleri erken teşhis etme konusunda büyük umut vaat ettiğini söylüyorlar, mevcut testler de kişinin hayatta kalma şansı azaldığında daha sonraki aşamalarda tespit edebiliyor.

Testler, kanda kanser sinyallerini arayarak çalışır ve her biri farklı sinyali verdiği için 50'den fazla türü yakalayabilir.

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Araştırma sonuçları, 92 hastanın kanser için pozitif çıktığını gösterdi. Ancak her biri rutin taramadan geçirildikten sonra, yalnızca 35'inin (veya toplamın yüzde 38'inin) gerçekten hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı.

Bazı kanserler için tamamen temizlenen hastaları kontrol etmek için o sırada ayrı tarama yapılmadı.

Ancak denemeden bir yıl sonra 86 katılımcıya daha kanser teşhisi kondu. Testin yapıldığı sırada kansere sahip olup olmadıkları veya test yapıldığında kanserin mevcut olup olmadığı net değildi.

Araştırmayı yöneten Onkolog Dr. Deb Schrag, “Bu çalışma, şu anda taranamayan kanserleri saptamak için ufukta umut olduğunu, ancak elbette çok daha fazla çalışmaya, deneyime ve örneklere ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.