Kanal tedavisi yapılan diş kaç gün ağrır? Kanal tedavi sonrası dişte ağrı normal midir? Kanal tedavisinden sonra diş fırçalanır mı?

Kanal tedavisi yapılan diş kaç gün ağrır? Kanal tedavi yaptıran kişilerin akıllarında birçok soru beliriyor. Özellikle büyük ağrılar çektikten sonra, dişinde hala ağrı olduğunu hisseden kişiler korkuyor. Peki ama kanal tedavisi yaptırdıktan sonra hangi adımlar izlenmeli? Kanal tedavi sonrası dişte ağrı normal midir? Kanal tedavisinden sonra diş fırçalanır mı? İşte detaylar...

Kanal tedavi yaptıran kişilerin akıllarında birçok soru beliriyor. Özellikle büyük ağrılar çektikten sonra, dişinde hala ağrı olduğunu hisseden kişiler korkuyor. Peki ama kanal tedavisi yaptırdıktan sonra hangi adımlar izlenmeli? Kanal tedavi sonrası dişte ağrı normal midir? Kanal tedavisinden sonra diş fırçalanır mı? İşte detaylar...

Kanal tedavisi yapılan diş kaç gün ağrır?

Kanal tedavi sonrası ortalama olarak 2 ila 3 hafta arasında ağrı yaşanabilir. Bu durum nadir yaşanır ve ciddi ağrılar değildir. Fakat ağrı kesiciyle geçmeyen herhangi bir ağrınız bulunuyorsa; hekiminize bu noktada başvurmanızda fayda olacaktır.

Yapılan tedaviye göre; tek seans ya da çoklu seans tedavi olmasına göre de ağrı durumu tekrar belirebilir.

Kanal tedavi sonrası dişte ağrı normal midir?

Kanal tedavi sonrasında birkaç gün, yemek yerken, çok sıcak veya çok soğuk içecekler içerken sızlama yaşanması normaldir. Bunun dışında yaşanan ağrıların bir iki hafta içerisinde geçmesi beklenir. Eğer ağrı kesiciyle geçmeyen ve tekrarlayan ağrılarınız oluyorsa, doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Kanal tedavi sonrası dişin ağrımaması için ne yapılmalı?

Ağrıların tekrarlamasını önlemek için çok sıcak ve çok soğuk içeceklerden uzak durmak gerekir. Aynı zamanda, bir süre dişin üzerine çok kuvvet uygulamamak, sert yiyeceklerden uzak durmak da gerekir.

Kanal tedavisinden sonra diş fırçalanır mı?

Kanal tedavi sonrasında dişin fırçalanması sorun oluşturmaz. Dişin temizlenmiş olması, çürümeyeceği anlamına gelmiyor. Dişler minimum günde iki kez, 10 dakika kadar fırçalanmalıdır. .