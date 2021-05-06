DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Kan hakkında bilmeyebileceğiniz 9 harika gerçek

Kan yaşam için çok önemlidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücudun çeşitli bölgelerine oksijen sağlamaktan ve karbondioksiti uzaklaştırmaktan sorumludur. Peki kan grubunun nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 12:39:47
Kan hakkında bilmeyebileceğiniz 9 harika gerçek

Kan yaşam için çok önemlidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücudun çeşitli bölgelerine oksijen sağlamaktan ve karbondioksiti uzaklaştırmaktan sorumludur.

Ve kan, kalbin güçlü pompalanması nedeniyle vücutta hareket eder. Kan yoluyla vücuttaki her hücre birbiriyle iletişim halindedir.

Peki kan grubunun nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Ya da hayat veren sıvı bir kişiden diğerine nasıl aktarılabilir?

İşte kanla ilgili şu ilginç gerçekler:

1. Kanın tamamı kırmızı değil:

Toplumun üst kademelerinin "mavi kanlı" olduğundan bahsedebiliriz, ancak hayvanlar aleminde bu gerçek anlamda bazı türler için geçerlidir.

Örümcekler, ıstakozlar, ahtapotlar ve yengeçler, hemosiyanin adı verilen bir protein içerdikleri için mavi kan içerirler.

2. Önemli miktarda su içerir:

Kan birçok farklı bileşenden oluşur ve en yaygın olanı (yaklaşık% 55) su, şeker, yağlar, protein ve tuzların bir karışımı olan plazmadır. Kırmızı renk, kırmızı kan hücrelerinden veya kırmızı kan hücrelerinden (yaklaşık% 40) gelirken, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri% 1'ini oluşturur. Son bileşen, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan trombositlerdir.

3. Sekiz tür kan vardır

Kırmızı kan hücrelerinde bulunan spesifik antikorları temsil eden A, B, O ve AB olmak üzere dört ana kan grubu vardır. Her grup ya pozitif ya da negatiftir, bu da sekiz kan grubunu oluşturur.

4. Yanlış bir kan grubu almak hayati tehlike oluşturabilir:

Ve bir kişi kan nakli aldığında, kan grubunu güvenli bir şekilde eşleştirmek önemlidir, çünkü belirli türler uyumsuzdur. Yanlış tip alırlarsa, bağışıklık sistemleri bu hatayı düzeltmeye ve yeni kan hücrelerine aşırı saldırmaya çalışabilir.

5. Bazı kültürlerde kan grupları çok önemlidir:

Japonya'da bir kişinin kan grubunun kişiliğini etkilediği söylenir. A tipine sahip kişilerin oldukça yapılandırılmış ve hassas olduklarına inanılıyor. Ve B Tipi açık ve dürüst. Tip O iyimser ve eksantrik olma eğilimindeyken, ikili yapısı ile nadir görülen Tip AB karmaşık ve bazen aldatıcıdır.

6. Sivrisinekler belirli kan türlerini tercih eder:

Tropik bir yere seyahat ettiğinizde sivrisinek ısırıklarına mı kapılıyorsunuz? Araştırmalar, sinir bozucu böceklerin genel olarak O tipini en çekici bulduğunu, ardından A tipini bulduğunu gösterdiğinden, bu, O tipi kanınız olduğu anlamına gelebilir.

7. Tek seferde 470 ml kan bağışlayabilirsiniz:

Kan bağışı yapmaya uygunsanız, tahmini 470 ml bağışta bulunabilirsiniz; bu, bir yetişkinin kan hacminin yaklaşık % 8'ine eşittir. Vücut bu miktarı yaklaşık 48 saat içinde değiştirir, ancak kırmızı kan hücrelerini yenilemek daha uzun sürer, bu nedenle erkekler 12 haftada bir ve kadınlar 16 haftada bir bağış yapabilir.

8. Bazı insanlar kandan korkar:

Burun kanamasından bahsederken baygınlık hissediyor musun? Kan fobisinden muzdarip olabilirsiniz. Çocukluk çağı kanla ilişkili travmadan kaynaklandığına inanılıyor.

9. Sıvı Altın:

Kan sadece hayatta kalmak için hayati önem taşımaz, aynı zamanda yaklaşık 0.2 miligram altın içerdiğinden başka bir nedenle de değerlidir. Bu değerli mineralin, eklem işlevinde ve vücut boyunca elektrik sinyallerini iletmede rol oynadığına inanılıyor.

Kaynak: The Independent

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan