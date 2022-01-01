Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı?

İnsan doğasında bulunan birçok faktör kişinin sağlığını iyi veya kötü şekilde etkileyebilir. Bu faktörlerden birisi de kan grubudur. Kan grubu kişinin ailesinden aldığı genetik bir mirastır ve kişinin beslenmesinde etkisi büyüktür. Peki, kan grubuna göre ne yenilmeli? Hangi kan grupları nelere dikkat etmeli?

Genetik olarak ailelerimizden miras aldığımız kan sağlığımız açısından büyük öneme sahiptir. Kan bilindiği gibi gruplara ayrılır. Her kan grubunun da iyi veya kötü etkilendiği besinler bulunur. Bu yüzden herhangi bir yiyecek veya içecek tüketirken kan grubumuzla uyumlu olup olmadığını bilmek faydalı olacaktır. Peki, kan gruplarını iyi ve kötü şekilde etkileyen yiyecekler nelerdir? İşte merak edilen haberin detayı…

0 kan grubunun tüketmesi gereken ve uzak durması gereken besinler nelerdir?

1-Yağsız, kimyasaldan arınmış et ve kümes hayvanlarıyla balık tüketmelilerdir.

2- Süt ürünleri ve tahıllar bu gruba önerilmez.

3- Buğday glüteni, mısır, kurufasulye, mercimek gibi besinler kilo almaya yardımcı olur.

4-Deniz yosunu, deniz ürünleri ve iyotlu tuz (genelde tiroit hormonu bozuklukları yaşadıkları için), karaciğer kilo vermeye yardımcıdır.



5-Pastırma/jambon dışında her türlü eti yağsız tüketebilirler.

6-Deniz ürünleri ideal besinlerdir.

7-Simit ve her türlü ekmek uzak durulması gereken yiyeceklerdir.

8- Zeytinyağı ve ketentohumu yağı az miktarda tüketimi idealdir.

9 Kepekli çavdarlı ekmekler daha uygundur.

10-Mantar, patates, mısır, karnabahar, siyah zeytin gibi besinler uzak durulması gereken besinlerdendir.

11-Yüksek asitliği olan armut, portakal, mandalina, kivi ve böğürtlen ve kavun yenmemesi gereken meyvelerdendir.

12- Muz, mango, kiraz, erik ve incir faydalı meyveler grubuna girer.

13- İçecek olarak en uygunu maden suyu ve yeşil çaylardır.

14- B-Kvitamini, kalsiyum, iyot, manganez alımına dikkat edilmelidir. Bunların eksikliği belirgin rahatsızlıklara yol açar.

A kan grubunun tüketmesi gereken ve uzak durması gereken besinler nelerdir?

1- Lahana, biber, domates, patlıcan gibi her türlü sebze ve mantar dışındakiler tüketilebilirler.

2- Muz, mandalina, kavun dışındaki meyveler tüketilmelidir.

3- Kilo vermek istiyorlarsa eti tamamen menülerinden çıkarmalıdırlar.

4- Et ve süt ürünleri bu gruba hızla kilo aldırır

5- Soyalı yiyecekler, sebzeler kilo vermede yardımcı olacaktır.

6- Kahve ve yeşil çay bu grup için ideal içeceklerdendir.

7- B-C-E vitaminleri kalsiyum, demir, çinko, selenyum, krom alımlarına özellikle dikkat edilmelidir. Bunların eksikliğinde görülen bozukluklar daha belirgindir.

B kan grubunun tüketmesi gereken ve uzak durması gereken besinler nelerdir?

1-Kırmızı et tüketimi bu grup için çok faydalıdır. Buna karşın beyaz et tüketiminden uzak durmalıdırlar.

2- Süt ürünlerini istedikleri gibi tüketebilirler.

3- Enginar, domates, mısır dışındaki sebzeler tüketmelidirler.

4- Avokado, hurma, nar, kavun dışındaki meyveler tüketmelidirler.

5- Yeşil çay bu grup için en ideal içecektir.

6- Magnezyum, B vitamin eksikliği en çok görülen eksiklikler olduğundan bu eksikliklere dikkat edilmelidir.

7- Mısır, mercimek, buğday kilo almalarını kolaylaştırır.

8- Yeşil sebze, et, karaciğer, süt ürünleri kan gruplarına inat kilo vermelerinde yardımcı olur.

AB kan grubunun tüketmesi gereken ve uzak durması gereken besinler nelerdir?

1-Levrek, mezgit, alabalık gibi balıklardan uzak durmalıdır.

2-Süt ürünlerini istedikleri gibi tüketebilirler.

3-Yulaf, çavdar, esmer pirinç ekmeği tüketebilirler.

4-Mısır unu, mısır gevreği, karabuğday ürünleri tüketimi bu grup için uygun olmayan tahıl ve ekmek grubuna girer.

5- Biber, mısır, turşular, enginar dışındaki sebzelerin tüketimi idealdir.

6- Muz, avokado, mango, ayva, nar dışındaki meyveler idealdir.

7- Yeşil çay bu grupiçinde en uygun içecektir.

8-Kilo vermek için hindi eti dışında et tüketimi yapmamaları tavsiye edilir.

9-Kırmızı et, barbunya, mısır kilo almalarına neden olur.

Tofu, deniz ürünleri, süt ürünleri, yeşil sebzeler kilo vermelerine yardımcı yiyeceklerdir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.