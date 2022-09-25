Kan bağışında rekortmen Vali Yardımcısı

“Tam kan” bağışında Manisa’da en fazla kan bağışı yaparak birinci sırada yer alan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa’ya veda etmeden önce soluğu Türk Kızılay Manisa Şubesi’nde aldı. Son defa kan bağışında bulunan Vali, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, yaptığı kan bağışları ile herkese örnek oluyor.

Manisa'nın Türkiye geneline göre kan bağışında iyi durumda olduğunu, ancak Türkiye genelinde yeteri kadar kan bağışı konusunda sorumluluk içerisinde davranılmadığını belirten Sandıkçı, "Biz buna dikkat çekmek için ısrarla kan vermeye devam ediyoruz. İnsanlar bizi örnek alsın, ihtiyaç duyduklarında kan bulabilsin diye teşvik ediyoruz. Kan verdiğinizde hem bir sosyal sorumluluk duygusu oluşuyor, insanlara yardım ve hizmet etmiş oluyoruz hem de kendimize faydası var" dedi. Sandıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vücut kendini kan verdiğinde yeniliyor. Dolayısıyla sağlık yönünden de çok faydası var. Ben kendimi kan verdikçe iyi hissediyorum. Emekli olunca Manisa'dan da ayrılacağız. Memleketimize gideceğiz. Orada da sağlığımız el verdiği sürece Kızılayımız aldığı sürece kan vermeye de devam edeceğiz. Kayda geçen 81 kan bağışım gençliğimde de kayda geçmeyen 20 kan bağışında bulunmuşluğum var” diye konuştu.

Kayıtlı 81 bağışı var

Türk Kızılay Manisa Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Valimiz örnek donörlerden biridir. Şu anda kayıtlı 81 bağışı var. 2005 yılından önce kayıtlarımız tam geçmiyordu. 2005'ten sonra Sağlık Bakanlığının bize kan alma hizmetlerini devrettikten sonra artık bunlar kayıt altına alınmaya başladı. Valimiz emeklilik yaşına gelmiş ama halen daha sağlığı yerinde. Bunun en önemli sebeplerinden biri de hayatının düzenli olması ve kan bağışını düzenli vermesidir. Çünkü kan vermenin vücuda faydaları olduğu gibi sosyal sorumluluk olarak da 3 kişiye hayat veriyor” dedi.

Kan bağışı devamlı bir ihtiyaç

Dr. İsmet Nardal, “Türkiye'nin kan ihtiyacı 3 milyonun üzerindedir. Bunun yüzde 92'sini Türk Kızılay karşılıyor. Kan acil değil devamlı bir ihtiyaçtır. Bir olay olur kan ihtiyacı artar. Manisa'nın kan ihtiyacını Manisa Kan Bağış Merkezi olarak karşılıyoruz. Bizim hedefimiz 71 bin 100'dür. Korona virüs salgını döneminde bu ne yazık ki azaldı. Dolayısıyla pandemi döneminde eksiğimiz oldu. Ancak Manisa hastanelerinin kan ihtiyacını karşılamakta yeterliyiz. Ancak sadece biz kendimizi değil bölgemizi düşüneceğiz. Bölgemiz Türkiye'yi düşünecek. Biz İzmir bölgemize de destek veriyoruz. Bizim kan alma oranımız Türkiye genelinin üzerinde. Kadınlarda kan bağışı oranımız özel projelerimizle yüzde 30'lara kadar çıktı. Dolayısıyla Manisa Kan Bağış Merkezi görevini layıkıyla yerine getiriyor. Hiçbir zaman yeterli demeyiz. Çünkü sadece kendimizi Manisa'yı değil, Ege Bölgesini düşüneceğiz, Ege Bölgesi de Türkiye'yi düşünecek” bilgisini verdi.

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