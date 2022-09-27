Kamuya dönmek isteyen hekim başvurusu 7 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya dönmek isteyen ve başvurusunu yapan hekim sayısının 7 bini geçtiğini, başvurular için son 2 gün kaldığını ve bu son 2 günde başvuruların artarak devam edeceklerini düşündüklerini açıkladı