Kamuya dönmek isteyen hekim başvurusu 7 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya dönmek isteyen ve başvurusunu yapan hekim sayısının 7 bini geçtiğini, başvurular için son 2 gün kaldığını ve bu son 2 günde başvuruların artarak devam edeceklerini düşündüklerini açıkladı
2022-09-27 15:28:34
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuda çalışmak isteyen hekimlerin başvuruları hakkında da bilgi verdi. Koca, “Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?” sorusuna da “Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz.” yanıtını verdi.
YORUMLAR (0)