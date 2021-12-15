Kalp hastalığınız varsa seks tehlikeli mi?

Cinsel olarak aktif kalmak, sağlıklı bir yaşam kalitesini sürdürmek ve eşinizle mutlu olmak için önemli ama kalp hastalığınız varsa, seks yapmaktan endişelenmeniz normal. Kalbinizin ne kadar eforla başa çıkabileceği konusunda endişeli olabilirsiniz.Peki kalp hastalığınız varsa seksin güvenli olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Kalp yetmezliği olan kişilerin yarısından fazlasının, kalp sağlıkları nedeniyle çok daha az seks yaptıklarını veya hiç seks yapmadıklarını belirten Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, kalp rahatsızlığı ve güvenli seks konusunda şu bilgileri verdi:

MERDİVEN ÇIKABİLİYORSANIZ SEKS YAPABİLİRSİNİZ

“Kalp hastalığı olan çoğu insan için birincil korku, seks yapmanın kalp krizine neden olacağından korkmaktır. Cinsel aktivite kalp atış hızınızı artırsa da stabil kalp hastalığı olan çoğu insanın endişelenmesi gereken bir şey değil. Cinsel aktivite sırasında kalp krizi geçirme olasılığı son derece düşük ve sizi korkutmamalı. Herhangi bir semptom yaşamadığınız sürece endişe verici değil.

Seks tipik olarak ılımlı bir egzersiz şeklidir. Genel olarak, zorluk çekmeden bir, iki kat merdiven çıkabiliyor, koşabiliyor veya bin 500 metre yürüyebiliyorsanız, seks yapmanız güvenlidir. Bu aktiviteleri yorulmadan veya nefes darlığı çekmeden yapamıyorsanız, seks yapmadan önce doktorunuzla konuşun.

Kalp yetmezliği ilaçları cinsel dürtüyü azaltabilir veya hoş olmayan cinsel yan etkilere neden olabilir.

Çoğu zaman, kalp yetmezliği olan hastalar, erektil disfonksiyon için gereken ilaçları alabilirler. Bu tür ilaçları almanızın sizin için uygun olduğundan emin olmak için lütfen önce doktorunuzla konuşun.

BU BELİRTİLER VARSA SEKS YAPMAYIN

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı, mide bulantısı veya hazımsızlık gibi kalp hastalığı semptomlarınız varsa, bir doktora görününceye kadar, seks de dahil olmak üzere herhangi bir ağır fiziksel efordan kaçınmalısınız.

SEKSİN KALBE FAYDALARI

Seks, zarar vermek yerine kalp sağlığınıza fayda sağlayabilir. Araştırmalar, haftada en az iki kez seks yapan erkeklerin ve tatmin edici cinsel yaşamları olduğunu bildiren kadınların kalp krizi geçirme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Seks bir egzersiz şeklidir ve kalbinizi güçlendirmeye, kan basıncınızı düşürmeye, stresi azaltmaya ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur.

Doktorunuz size izin verdiği ve herhangi bir semptom yaşamadığınız sürece, normal cinsel aktivitelerinize dönmenizde sorun yoktur.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.