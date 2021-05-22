Kalp atışınızın sınırı nedir?

Kalbiniz dakikada 60'ın altında atıyorsa Bradikardi, 100 atımın üzerinde ise Taşikardi riski taşımaktasınız

Yetişkin bir bireyde kalp atım hızı dakikada 60 ile 100 arasında olması lazım. Eğer nabız sayısı 60'ın altına düşüyorsa bradikardi (kalbin yavaş atması) durumu söz konusudur. Bu hız 40'ın altına düşerse ya da 60'ın altında iken belirtilere yol açıyorsa tehlikelir.

Bradikardi mutlaka dikkatle takip edilmeli. Eğer kontrol altına alınmazsa bayılmaya, kalp yetmezliğine ve ani ölümlere yol açabilir. Genç insanlarda ve yoğun antreman yapan sporcularda nabız 60'ın altında olabilir ve bu bir soruna yol açmaz.

Taşikardi nedir?

Taşikardi ise dakikada 100 atımın üzerindeki kalp atış hızını ifade için kullanılan tıbbi bir terimdir. Taşikardiye sebebiyet veren birçok kalp ritim bozukluğu (aritmi) mevcuttur.Egzersiz esnasında, yaşadığınız bir travma ya da hastalığa tepki mahiyetinde kalp atış hızınızın artması normaldir. Ancak taşikardide, stresten bağımsız koşullar nedeniyle kalp normalden daha hızlı atar. Bazı kişilerde taşikardi hiçbir semptom veya komplikasyon göstermeden gerçekleşebilir. Fakat teşhis edilip, tedavi edilmediği takdirde kalp fonksiyonlarınızın bozulmasına sebep olup, başınıza daha ciddi sorunlar (kalp yetmezliği, inme, ani kalp durması ve ölüm) açabilir.

Bradikardi Belirtileri

Bradikardi olunca kalbin oksijenden zengin kanı yeterli derecede pompalayamamasına bağlı olarak aşağıdaki belirtiler olabilir: Baş dönmesi,Aşırı halsizlik, Bayılma, Nefes darlığı,Göğüs ağrısı, Erken yorulma, Göz kararması, Bilinç bulanıklığı

Nedenleri neler?

Yaşlılık: İleri yaşlarda kalbin ileti dokusunun iletkenliğinin azalması sebebiyle olur.

Damar tıkanıklığı: Kalp krizi sonrasında ileti sisteminin hasar görmesine bağlı olur.

Kalp dokusunun enfeksiyonu.

Doğumsal kalp bozuklukları.

Tiroid bezinin az çalışması.

Potasyum ve kalsiyum gibi elektrolit bozuklukları.

Uykuda solunum durması (OSAS).

Kalp ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlar.

İlaç veya bal zehirlenmesi.

Teşhis aşaması

Bradikardiyi teşhis etmek için nabzın dakikada ne kadar attığını bilmemiz gerekir. Bunun için en basit yöntem nabza parmakla baskı yaparak atım sayısını hesaplamaktır. Ancak bu yöntem kesin teşhis anlamına gelmez. Kesin tanı ritim holteri ile konulur. Ritim holteri hastaya takılan ve 24 saat boyunca yaşanan ritim düzenini kayıt alan cihazdır. Daha fazla bilgi için ritim holteri yazımızı okuyabilirsiniz.

Tedavisi nedir?

Bradikardinin tedavisi nedene yönelik yapılır. Altta yatan hipotiroidi, uyku apnesi,elektrolit bozukluğu gibi hastalıklar varsa önce bunların tedavisi yapılmalı; ilaçlara bağlı görülüyorsa ilaçların değiştirilmesi gerekir. Eğer tehlikeli boyutta bir yavaşlama söz konusuysa kalp pili takmak gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.