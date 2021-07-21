Günlük hayatımızda kullandığımız çiğ kuruyemişlerin birçok faydası vardır. Birçok kişi kuruyemiş kullanımının bu faydalarını öğrenmek için internette sürekli araştırma yapmaktadır. Bu kuruyemişlerden biri de kaju fıstığıdır. Peki kaju fıstığının faydaları nelerdir? Kaju fıstığı nelere iyi gelir? Kaju fıstığının içerisinde hangi mineraller vardır?

Kaju fıstığı son dönemlerde ülkemizde sıklıkla kullanılan kuruyemişlerin başında gelmektedir. Çiğ tüketildiği zaman birçok faydası olduğu bilinen kaju fıstığına ilgi oldukça fazladır. İşte tüm detayları ile kaju fıstığının faydaları…

Kaju fıstığının faydaları nelerdir?

Kaju fıstığının faydaları şöyledir:

Selenyum olarak bilinen ve bağışıklık sistemin korunmasında oldukça etkili olan bir minerali içinde barındırır.

Kanser gibi tehlikeli hastalıklarda vücudun direncini artırarak, hastalığın mücadelesinde etkin rol oynar.

İçerisinde barındırdığı kalsiyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kemik sağlığı açısından oldukça önemli bir kuruyemiştir. Özellikle gelişim ve yaşlılık çağında kemik sağlığının ön plamda olması bu minerallere ihtiyacı da artırır. Kaju kuruyemişi tüketilerek gelişim çağında sağlam kemik oluşumunu sağlar, yaşlılık döneminde ise kemiklerde oluşabilecek herhangi bir problemi önler.

Bunun yanı sıra, içerisinde bulunan magnezyum, kas ve damarları rahatlatır, sinir sisteminin korunmasında yardımcı olur.

Magnezyum ve Kalsiyum'un yanı sıra içerisinde bulundurduğu bakır minerali sayesinde saçların sağlıklı bir yapıda olmasında da etkilidir. Saç dökülmesini önlediği de bilinir.

Mutluluk sağlamasıyla da bilinen kaju, triptofan adı verilen bir madde içerir ve bu madde mutluluktan sorumludur.

Kalp kasının etkin olarak çalışmasında, kan basıncının gerektiği gibi düzenlenmesinde ve kasların gevşemesinde oldukça etkilidir.

Bünyesinde barındırdığı çinko ile çocuk gelişimine katkıda bulunur.

Sindirim problemi çeken kişiler için oldukça etkili olan kaju, içerisinde barındırdığı sindirim asitleri sayesinde sindirim sisteminin etkin şekilde çalışmasını sağlar.

Vitamin yönünden oldukça zengin olduğu bilinen kaju kuruyemişi, enerji verici olarak da bilinir.

Kansızlık çeken kişiler için birebir olan kaju, kansızlığın giderilmesinde oldukça etkilidir.

Kilo verme veyahut alma sürecinde kaliteli yağ tüketimi oldukça önemlidir. Kaju kuruyemişi sahip olduğu kaliteli yağ içeriği ile vücudun kilo alma ya da verme sürecindeki yağ ihtiyacını karşılamaktadır.

Birçok kişinin hayatında ciddi bir problem olan safra taşı meselesinde de oldukça etkili olan kaju, yeterli miktarda ve düzenli olarak tüketildiği zaman safra taşının önlenmesini sağlar.

Antioksidan özelliği ile bilinenen selenyum mineralini de içeren kaju fıstığı, bu minerali içermesinden dolayı vücudu serbest radikallerden korur.

Kaju kaliteli yağ içeriği sayesinde A, D, E ve K vitaminlerini (yağda çözünen vitaminler) rahatlıkla emen, kanın pıhtılaşması ve beynin gelişmesinde de etkili rol oynayan bir yapıya sahiptir.

Kalp için oldukça faydalıdır.

Şeker hastalarında uygun miktarda kullanıldığı zaman kötü kolestrol olarak bilinen LDL kolestrolunu azaltmada etkin rol oynar. LDL kolestrolu aşırı doymuş yağ tüketildiği zaman ortaya çıkan ve atardamar sertleşmesine sebebiyet veren kolestrol türüdür. Bu sebeple birçok kişi için hayati tehlikeye sebebiyet verebilir. Yapılan çalışmalar doymuş yağ tüketimi yerine doymamış yağ tüketiminin iyi huylu kolestrol olarak bilinen HDL'nin artırılmasında önemli olduğunu gösterir. Bu sebeple kaju fıstığının tüketilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kajuların sahip olduğu kaliteli yağ içeriği doymamış yağ olarak bilinir. Ayrıca kaju tüketimi ile kan basıncının olumlu yönde azaldığı da gözlemlenmiştir.

Diyabet riskini azaltıcı etkisiyle de bilinen kaju fıstığı, düşük oranda şeker içerir ve kötü huylu olarak bilinen LDL kolestrolunu içermez. Bu sebeple diyabet hastaları için risk teşkil etmez. Bunun yanı sıra Tip 2 diyabet riskinin azaltılmasında da etkilidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.