Kahve içmenin bir faydası daha ortaya çıktı

Uzun süreli bir araştırma, bir fincandan daha fazla kahve içmenin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını azaltabileceğini ortaya koydu.

Edith Cowan Üniversitesi'nden (ECU) araştırmacılar, kahve alımının on yılda 200'den fazla Avustralyalı'nın bilişsel düşüş oranını etkileyip etkilemediğini araştırdı.

Baş araştırmacı Dr. Samantha Gardener, sonuçların kahve ile Alzheimer hastalığıyla ilgili birkaç önemli bir ilişki olduğunu gösterdiğini söyledi.

Daha fazla kahve içmenin, bilişsel işlevin belirli alanlarıyla, özellikle planlama, öz kontrol ve dikkati içeren yürütme işleviyle ilgili olarak olumlu sonuçlar verdiğini belirten Dr. Gardener, “Daha yüksek kahve alımı, Alzheimer hastalığının gelişiminde önemli bir faktör olan beyindeki amiloid proteininin birikimini yavaşlatmakla da bağlantılı görünüyordu” dedi.

Dr. Gardener, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kahve içmenin Alzheimer hastalığının başlangıcını geciktirmeye yardımcı olmanın kolay bir yolu olabileceğini gösterdiği için çalışmanın cesaret verici olduğunu söyledi.

“Bilişsel gerileme riski altında olan ancak herhangi bir semptom geliştirmemiş kişiler için özellikle yararlı olabilir” diyen Gardener, "İnsanların orta yaşta izleyebilecekleri bazı net kurallar geliştirebiliriz ve umarım o zaman kalıcı bir etkiye sahip olabilir" İfadelerini kullandı.

Dr. Gardener, "Evde yapılan ortalama bir fincan kahve 240 gr ise, günde iki fincana çıkarmak, potansiyel olarak 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde sekiz oranında azaltabilir. Aynı zaman diliminde beyindeki amiloid birikiminde yüzde beşlik bir azalma da görebilir” dedi.

Dr. Gardener, kahve ve beyin fonksiyonu arasındaki ilişkinin araştırmaya değer olduğunu belirterek, “Alzheimer hastalığının başlangıcını geciktirmeyi amaçlayan bir yaşam tarzı faktörü olarak kahve alımının bir gün tavsiye edilip edilemeyeceğini değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Araştırmacılar, beyin sağlığı üzerindeki görünüşte olumlu etkilerinin arkasında kahvenin hangi bileşenlerinin olduğunu henüz tam olarak belirleyemediler.

Kafein sonuçlarla bağlantılı olmasına rağmen, ön araştırmalar, Alzheimer hastalığını potansiyel olarak geciktirmeye tek katkıda bulunmayabileceğini gösteriyor.

Kaynak: scitechdaily-com.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.