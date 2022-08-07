Kahkaha yogası nedir? Kahkaha yogası stresi azaltır mı? Kahkaha yogası hastalıklara iyi geliyor mu?

Bedenin ‘gerçek’ ile ‘sahte’ kahkahayı ayıramamasından yola çıkılarak keşfedilen ‘Kahkaha Yogası’ bugün tüm dünyada gruplar halinde yapılıyor. Peki nedir kahkaha yogası? Nasıl yapılır? Faydasını görmek için ne kadar süre yapmak gerekir?

1995 yılında Hintli doktor Madan Kataria tarafından keşfedilen, kahkaha egzersizleri ile yoga nefes tekniklerini birleştiren kahkaha yogası, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün daha da popülerleşiyor. Kurulan kahkaha yogası kulüplerinde stresler atılıyor, hayata daha pozitif bakılıyor. "Sahte bir kahkaha ile nasıl oluyor bunlar?" dediğinizi duyar gibiyiz… Şöyle bir gerçek var ki kahkahanın vücuda yolladığı sinyaller, kısa bir zaman içinde bedene mutluluk ve sağlık olarak yayılıyor. Çünkü beden bunun gerçekliğine inanıyor ve hemen adapte oluyor. ‘Sahte' ve ‘gerçek' kahkaha arasındaki farkı anlamıyor. Böylece vücuttaki hücrelere oksijen gidiyor, sinir sistemi sakinleşiyor, negatif düşünceler atılıyor ve ruh bütünlüğüne kavuşuluyor.

Kahkaha yogasının faydaları nelerdir?

- Endorfin salgılamamıza yardımcı olan kahkaha ile ruh halimiz anında değişebilir ve ruhumuza iyi gelir.

- Bir süre sonra sahte gülmeler kendini gerçek gülmelere bırakacaktır. Böylece yaşanılan mutluluk beraberinde özgüven ve motivasyon getirecektir.

- Tüm bu iyileşmeler kişinin başka insanlarla iletişimde daha istekli olmasını sağlıyor.

- Yapılan araştırmalara göre bronşit ve astım gibi rahatsızlıkları olan kişiler için oldukça iyi bir kardiyo egzersizi görevi görüyor. Kronik hastalıklara iyi geliyor.

- Stresi azaltıyor ve haliyle öfke kontrolü sağlıyor. Öfkeli zamanlara gülüp geçmek gibisi olabilir mi…

- Kahkaha atarken ‘Karnım ağrıdı' sözünü boşuna kullanmayız. Çünkü karın kaslarımız kasılır ve egzersiz yapmış gibi oluruz. Dr. William Fry, 20 dakika boyunca yapılan kahkaha yogasının 1 saatlik egzersizle eş değer olduğunu, 10 dakika kadar yapılan kahkaha yogasının ise yarım saat kürek çekmeye bedel olduğunu belirtiyor.



Kahkaha yogasının faydalarından yararlanmak için en az 10-15 dakika sürdürmek gerekiyor.

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