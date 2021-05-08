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Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler Günü heyecanı

Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan ve 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert (33), oğlu Ömer Özkan ile ilk kez Anneler Günü kutlamanın heyecanını yaşıyor.

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08.05.2021 15:42:00
Kadavradan rahim nakilli Derya Sert'in ilk Anneler Günü heyecanı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bebek dünyaya getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize' bebeğe, doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Mersin'de yaşayan ve her ay kontrol amaçlı Antalya'ya gelen Derya Sert'in bebeği, 6 kiloya ulaştı. Gün içinde oğluyla keyifli vakit geçiren Sert, 9 yıllık bekleyişin ardından ilk kez Anneler Günü'nü kutluyor.

Ömer Özkan'ı kucağına ilk aldığında uzun süre gözyaşı döken Derya Sert, sabahtan akşama kadar gün boyu evinde oğluyla güzel zaman geçirdiğini belirterek, "İlk Anneler Günü heyecanını yaşıyorum. Önce Allah'a sonra dünyada kadavradan yapılan ilk rahim naklini başarılı bir şekilde gerçekleştiren dünyaca ünlü Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine dua ediyorum" dedi.

Dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da "Derya, ilk Anneler Günü'nü yarın kutlayacak. Bu mutluluğu yaşatmak Allah'ın yardımıyla bize kısmet oldu. Derya, Türkiye'de anne olma hayali kuran çok sayıdaki kadın için de umut oldu. Umarım, bundan sonra da birlikte nice Anneler Günü kutlarlar" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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