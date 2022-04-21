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TIMETURK / SAĞLIK / Johnson&Johnson'a milyon dolarlık ceza

Johnson&Johnson'a milyon dolarlık ceza

ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2 Saat Önce
2022-04-21 00:01:36
Johnson&Johnson'a milyon dolarlık ceza

Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını vurguladı.

Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.

İlaçların kötü kullanımından dolayı yarım milyon insan hayatını kaybetti

J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.

İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.

Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD'de 2001'den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. AA .

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