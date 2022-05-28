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TIMETURK / SAĞLIK / Japonya'da gizemli hepatit virüsü paniği

Japonya'da gizemli hepatit virüsü paniği

Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsü tespit edildi. Son vakalarla Japonya genelinde 'gizemli' hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

3 Saat Önce
2022-05-28 08:29:42
Japonya'da gizemli hepatit virüsü paniği

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen "gizemli" hepatit virüsü saptandığı belirtildi.

Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan "hepatit virüsü" belirtilerini taşıdığı ifade edildi.

Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.

Son vakalarla Japonya genelinde "gizemli" hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor.

Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. .

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