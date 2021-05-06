Japon profesörden yaşlanmayı yavaşlatma tarifi

Japon profesör Hiroshi Hiirazumi, yaşlanma hissinin gerekli fiziksel aktivite eksikliğinin bir işareti olduğunu açıkladı ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olan bir dizi egzersizi sıraladı.

Japon Profesör Hiroshi Hiirazumi, yaşlanma hissinin gerekli fiziksel aktivite eksikliğinin bir işareti olduğunu açıkladı ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olan bir dizi egzersizi sıraladı.

Profesör Hiirazumi, "Nihon Keizai" gazetesine verdiği röportajda, vücut parçalarının hareketsizliğinin erken yaşta yaşlanmaya yol açtığını vurguladı.

Ppof. Hiraizumi, artık pek çok kişinin uzaktan çalışma nedeniyle beklenmedik vücut ağrıları yaşadığını belirterek, belden kalça ekleminin önüne kadar uzanan dikey kasların yanı sıra sırt kaslarının sertleştiğini ve sırtın alt kısmına baskı uyguladığını açıkladı.

Uzman, özellikle sırt ve boyun kaslarını germek için düzenli egzersizler yaparak vücudun "paslanması" ile savaşmaya başlamayı önerdi.

Prof. Hirizumi ayrıca, herhangi bir aktiviteye başlamadan önce bazı egzersizler yapmanın kan dolaşımını iyileştirdiğini ve kasları beslemeye yardımcı olduğunu ve bunun da yaşlanma sürecini yavaşlatacağını belirtti.

Kaynak: Novosti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.