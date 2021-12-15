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TIMETURK / SAĞLIK / İzmir’de Şaşırtan Olay! Akciğerlerinde Taş Görüntülendi

İzmir’de Şaşırtan Olay! Akciğerlerinde Taş Görüntülendi

İzmir’de özel bir radyoloji merkezinde yapılan tetkiklerde 25 yaşındaki erkek bir hastanın akciğerlerinde taş saptandı. Doktorlar BT çekiminde görülen taşın birkaç milimetre çapında olduğunu söyledi.

50 Dakika Önce
2021-12-15 13:17:20
İzmir’de Şaşırtan Olay! Akciğerlerinde Taş Görüntülendi

Doktorları hayrete düşüren olay İzmir'de yaşandı. İzmir'deki Özel ERA Radyoloji Merkezinde görevli Radyoloji Uzmanı Elif Yasemin Gülüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir solunum sıkıntısından şikayetçi olan 25 yaşındaki erkek hastamıza, ilk muayenesini yapan göğüs hastalıkları uzmanı tarafından “Yüksek Rezolüsyonlu Düşük Doz Akciğer Bilgisayarlı Tomografi” (BT) tetkiki istendiğini belirterek, “Merkezimize gelen hastamıza BT çekimi gerçekleştirdik. Her iki akciğerde birkaç milimetre çapında taş gözlendi” diye konuştu.

Yapay Zekâ Görüntüsü ile Elde Edildi

Akciğerde alveollerde taş bulunmasının İngilizce'de “Pulmonaryalveolarmicrolithiasis” olarak bilinen daha çok Asya ve Avrupa ırkında görülen genetik bir hastalık (SLC34A2 gen mutasyonu) olduğunu anlatan Dr. Gülüm, “Merkezimize başvuran hastamızda da aynı hastalığın geliştiğini düşünüyoruz. Hastamızı tedavi için bir üst merkeze yönlendirdik. Yavaş ilerleme gösteren, bazen akciğerlerin nakli de gerektirebilen bu hastalıkta erken tanı Bilgisayarlı Tomografi ile yapılabilmektedir. Akciğerde interstisyel hastalıklarla, birçok meslek hastalığı ya da kanser hastalarında akciğere metastaz (yayılma) gibi birçok durum ile karışabilecek bir radyolojik görünüme sahip olması da tanınma önemini artırmaktadır” diye konuştu. Dr. Gülüm, yapay zekâ teknolojisi ile elde edilen görüntü ve verilerle hem tüm akciğerin hem de akciğer içindeki taşları toplam volümüne (hacim) kadar hesaplamanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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