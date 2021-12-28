İspanya'dan iyi haber var: 18 kanser hastasının belirtileri kayboldu

Barselona'daki Klinik Hastanesi, multipl miyelom hastaları için umut verici sonuçlar açıkladı.

Multipl Miyelom, plazma hücresi adı verilen bir tür beyaz kan hücresinden oluşan kanser türüne verilen addır. Plazma hücrelerinin kontrol dışı artışından kaynaklanan kötü bir hastalıktır.

Barselona Klinik Hastanesi, 30 multipl miyelom hastasına ARI-0002h adlı deneysel bir terapi uyguladı. Sonuç; 30 hastadan 18'inde hastalık belirtileri tamamen kayboldu.

Yeni terapi, hastalardan kan alıyor, T hücrelerini (başka bir beyaz kan hücresi türü) seçiyor ve bunları laboratuvarda genetik mühendisliği yoluyla yeniden tasarlayarak kanser hücrelerini daha iyi tanıyabilmelerini sağlıyor.

Tam remisyon, tedavi anlamına gelmez, ancak hastalığın tüm belirtilerinin ortadan kalktığı anlamına gelir. “Tedavisi olmayan bir hastalık olmasına rağmen, tam remisyona ulaşmak, hastanın iyileşme şansı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Daha fazla hayatta kalmayla doğrudan bağlantılı.

Bu tür bir tedavi, belirli lenfomalardan lösemiye kadar birçok tümör için büyük umut haline geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.