İşinize yarayacak çok güzel bir site: Musclewiki

Brave Software için çalışan MuscleWiki sitesi daha bilinçli egzersiz yapmayı öğretiyor.

Brave Software için çalışan bir İngiliz mühendis olan Ryan Watson tarafından kurulan MuscleWiki yeni başlayanlar için ücretsiz bir fitness kaynağı. Artık kasa özgü egzersizleri kolayca arayabilir ve öğrenebilir, kalori ihtiyaçlarınızı belirleyebileceğiniz bir sağlık sitesi.

Web sitesinde, anasayfadaki insan vücudunda istediğiniz kasa tıklıyorsunuz ve size o kas grubu için yapabileceğiniz tüm egzersizleri resimli olarak gösteriyor. Ağırlık antrenmanına yeni başlıyorsanız MuscleWiki, sayısız egzersiz seçeneğini öğrenmeye yardımcı olur.

https://musclewiki.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.