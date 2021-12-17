İshale ne iyi gelir? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir?

İshal her yaş grubunda ve cinsiyette ortaya çıkan bir problemdir. İshal olan kişiler bu rahatsızlığın neden olduğunu ve doğal tedavi yöntemlerini araştırmakta. Peki, ishal neden olur? Doğal yöntemlerle ishal nasıl tedavi edilir?İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshalin oluşması yaş grubu ve benzeri çeşitli nedenlerle farklılık gösterir. İshal olan kişiler internette, ishal nasıl tedavi edilir? Bebekler ve hamileler için ishale iyi gelen doğal yöntemler nelerdir? Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…