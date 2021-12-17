İshale ne iyi gelir? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir?
İshal her yaş grubunda ve cinsiyette ortaya çıkan bir problemdir. İshal olan kişiler bu rahatsızlığın neden olduğunu ve doğal tedavi yöntemlerini araştırmakta. Peki, ishal neden olur? Doğal yöntemlerle ishal nasıl tedavi edilir?İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshalin oluşması yaş grubu ve benzeri çeşitli nedenlerle farklılık gösterir. İshal olan kişiler internette, ishal nasıl tedavi edilir? Bebekler ve hamileler için ishale iyi gelen doğal yöntemler nelerdir? Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
2021-12-17 16:51:27
İshal neden ortaya çıkar?
İshalin pek çok sebebi vardır. En çok bilinen nedenler virüs ve bakterilerdir. İshalin en yaygın nedeni gıda zehirlenmesidir. İshalin oluşma nedenleri aşağıdakiler gibidir:
Gıda alerjileri ve besin zehirlenmeleri,
Bakteriyel bağırsak enfeksiyonları, virüsler ve parazitler,
Huzursuz bağırsak sendromu,
Antibiyotik başta olmak üzere çeşitli etken maddelere sahip olan ilaçların kullanımı,
Sindirim bozuklukları,
Laktoz intoleransı,
Solunum yolu enfeksiyonları,
Doğumdan gelen metabolik rahatsızlıklar,
Diyabet (şeker hastalığı),
Alkol bağımlılığı ya da aşırı alkol tüketimi,
Ayrıca süt ve süt ürünlerinde bulunan ve bir tür şeker olan laktoz ve meyvelerde bulunan fruktozu sindirmekte zorlanan kişilerde de bu ürünün tüketiminin ardından ishal görünmektedir.
Bebeklerde ishale ne iyi gelir?
Bebekler için doğal yöntemlerle ishale iyi gelebilecek şeyler şunlardır:
Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran birçok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir.
Hamilelerde ishale iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?
Hamilelerde ishali doğal yollarla geçirmek için başvurabileceğiniz yöntemler şunlardır:
Bol sıvı tüketimi, yoğurt, pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, havuç tüketebilirsiniz.
Evde doğal yöntemlerle ishal nasıl geçer?
Evde doğal yöntemlerle ishali geçirmek için, patates haslama, muz, elma sirkesi, yoğurt, lahana ve pancar, peynir, tarhana, beşparmak otu , ,karnıyarık otu tohumu, yaban mersini, bol sıvı tüketimi, siyah çay ve şekerli su tüketimi gibi besinler tüketerek ishali geçirebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)