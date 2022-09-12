İshal Nedir, Neden Olur? İshale Ne İyi Gelir?

İshal nedir, neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından ishal aşırı ve normalden çok daha sık, sulu ve gevşek dışkılama durumudur. İshal rahatsızlığı ile ilgili olarak belirtilerinin neler olduğuna ve nelerin ishale iyi geldiği hakkında detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar.

İshal Nedir?

İshal nedir, neden olur? İshal sağlık sorunu tıpta diare olarak bilinmekte. ishal aşırı ve normalden çok daha sık, sulu ve gevşek dışkılama durumu olarak tanımlanır. İshal problemi bağırsaklarda serbest halde fazla sıvı dolaşımı ya da kalın bağırsakta bulunan sıvının yeteri kadar emilememesi durumu neden olmaktadır.

İshal türleri şiddet boyutuna ve tekrarına göre üçe ayrılır; akut ishal ve kalıcı ve kronik ishal olarak bunlar şu şekildedir;

Akut ishal: Toplumda yaygın bir şekilde görülen ishal türlerinden olan akut ishal, iki gün süren gevşek ve sulu ishal türü olarak tanımlanır.

Kalıcı ishal: Kronik ishal türü dört haftadan uzun süren veya uzun süre boyunca düzenli olarak belirtileri tekrarlayan ishal türü olarak bilinir.

Kronik ishal: Kronik ishal, en az dört hafta veya daha uzun sürebilen yumuşak ve şekilsiz dışkılamanın olduğu durumlardır.

İshal Nedenleri

Virüsler ve parazitler,

Gıda alerjileri

Besin zehirlenmeleri,

Bakteriyel bağırsak enfeksiyonları,

Huzursuz bağırsak sendromu,

Çeşitli etken maddelere sahip olan ilaçların kullanımı,

Sindirim bozuklukları,

Laktoz intoleransı,

Solunum yolu enfeksiyonları ishale neden olan durumlardır.

İshal Belirtileri

Gevşek ve sulu dışkı durumu

Ateş

Karın krampları

Karın ağrısı

Dışkıda kan.

Dışkıda mukus.

Karın bölgesinde şişkinlik.

Mide bulantısı

Aniden gelen tuvalete çıkma isteği ishal belirtileri arasında yer almaktadır.

İshale Ne İyi Gelir?