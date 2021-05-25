İnsanlığın en büyük katili kim?

Dünyanın en büyük katili, dünyadaki toplam ölümlerin yüzde 16'sından sorumlu olan iskemik kalp hastalığı. Peki hangi gelir grubundan insanlar hangi hastalıkla ölüyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesindeki bilgiye göre; 2019'da ilk 10 ölüm nedeni, dünya çapındaki 55,4 milyon ölümün yüzde 55'ini oluşturdu. Toplam kaybedilen can sayısına göre en önemli küresel ölüm nedenleri üç geniş konu ile ilişkili. Bunlar; : kardiyovasküler (iskemik kalp hastalığı, inme), solunum (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, alt solunum yolu enfeksiyonları) ve doğum dahil olmak üzere neonatal durumlar asfiksi ve doğum travması, neonatal sepsis ve enfeksiyonlar ve erken doğum komplikasyonları.

3 önemli ölüm nedeni

Ölüm nedenleri üç kategoriye ayrılabilir: bulaşıcı (bulaşıcı ve paraziter hastalıklar ve maternal, perinatal ve beslenme koşulları), bulaşıcı olmayan (kronik) ve yaralanmalar.Küresel düzeyde, 2019'da önde gelen 10 ölüm nedeninden 7'si bulaşıcı olmayan hastalıklardı. Bu 7 neden, tüm ölümlerin yüzde 44'ünü veya ilk 10'un% 80'ini oluşturdu. Bununla birlikte, tüm bulaşıcı olmayan hastalıklar birlikte 2019'da küresel olarak ölümlerin yüzde 74'ünü oluşturdu.

İskemik kalp hastalığı

Dünyanın en büyük katili, dünyadaki toplam ölümlerin yüzde 16'sından sorumlu olan iskemik kalp hastalığıdır.İskemi; sıklıkla belirli bir dokudaki kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi sonucu dokunun başta oksijen olmak üzere hayati önem taşıyan moleküllere erişiminin engellenmesine bağlı olarak gelişen doku hasarına verilen isimdir.

2000 yılından bu yana, ölümlerdeki en büyük artış, 2019'da 2 milyondan 8.9 milyona yükselen bu hastalık için olmuştur. İnme ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yaklaşık yüzde 11 ve 6'sından sorumlu olan 2. ve 3. önde gelen ölüm nedenleridir.

Gelir grubuna göre ölümler

Dünya Bankası, dünya ekonomilerini gayri safi milli gelire dayalı olarak düşük, alt-orta, üst-orta ve yüksek olmak üzere dört gelir grubuna ayırıyor. Düşük gelirli bir ülkede yaşayan insanların bulaşıcı olmayan bir hastalıktan çok bulaşıcı bir hastalıktan ölme olasılığı çok daha yüksektir. Küresel düşüşe rağmen, düşük gelirli ülkelerdeki ilk 10 ölüm nedeninden altısı bulaşıcı hastalıklardır.Sıtma, tüberküloz ve HIV / AIDS ilk 10'da kalıyor. Ancak, üçü de önemli ölçüde düşüyor. Bu gruptaki ilk 10 ölüm arasında en büyük düşüş, 2019'da 2000'dekinden yüzde 59 daha az ölümle HIV/AIDS oldu veya sırasıyla 161 bin ve 395 bin.

İshalli hastalıklar, düşük gelirli ülkelerde ölüm nedeni olarak daha önemlidir: bu gelir kategorisinde ilk 5 ölüm nedeni arasında yer alırlar. Bununla birlikte, düşük gelirli ülkelerde ishalli hastalıklar azalmaktadır ve bu, ilk 10 arasında ölümlerdeki en büyük ikinci düşüşü temsil etmektedir (231 bin daha az ölüm).

Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı ölümler, diğer gelir gruplarına kıyasla düşük gelirli ülkelerde özellikle seyrektir. Düşük gelirli ülkeler için ilk 10'da görünmemekle birlikte, diğer tüm gelir grupları için ilk 5'te yer almaktadır.

Gelir durumuna göre ölüm

Üst-orta gelirli ülkelerde ilk 10 ölüm nedeni arasında yalnızca bir bulaşıcı hastalık (alt solunum yolu enfeksiyonları) bulunmaktadır. Özellikle, bu gelir kategorisinde 2000 yılından bu yana intihar kaynaklı ölümlerde yüzde 31 düşüş olmuş ve 2019'da 234 bin ölüme düşmüştür.Yüksek gelirli ülkelerde, ikisi hariç ilk 10 hastalığın tümünde ölümler artıyor. İskemik kalp hastalığı ve felç, 2000 ile 2019 arasında toplam sayıların sırasıyla yüzde 16 (veya 327.000 ölüm) ve yüzde 21 (veya 205 bin ölüm) azaldığı ilk 10'daki tek ölüm nedenidir. Yüksek gelir grubu, bu iki hastalıktan ölenlerin sayısının azaldığı tek gelir grubu kategorisidir. Bununla birlikte, iskemik kalp hastalığı ve inme, 2019'da toplamda 2,5 milyon ölümle birlikte, bu gelir kategorisinde ilk üç ölüm nedeni arasında kalmıştır. Buna ek olarak, hipertansif kalp hastalığından ölümler de artmaktadır. Küresel bir eğilimi yansıtan bu hastalık, 18. önde gelen ölüm nedeninden 9. sıraya yükseldi.

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