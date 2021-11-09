İnsanların ölüm nedenini bilmek önemli mi?

İçerisinde bulunduğumuz süreçte salgın başta olmak üzere bazı ülkelerde kaç kişinin öldüğünü ve buna neyin sebep olduğu tartışma konuları arasında

İnsanların nasıl yaşadığını tanımlamak ve yorumlayabilmenin yanısıra onları iyileştirmek için insanların neden öldüğünü bilmek önem taşıyor.Her yıl kaç kişinin öldüğünü ölçmek, sağlık sistemlerinin etkinliğini değerlendirmeye ve kaynakları en çok ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirmeye yardımcı olmakta. Dünya Sağlık Örgütü kurumsal sayfasında da bu konunun önemine dikkati çekmiştir.

Ölüm verilerine ulaşmak adına

Örneğin, ölüm verileri, ulaşım, gıda ve tarım ve çevre ve sağlık gibi sektörler arasında faaliyetlere ve kaynak tahsisine odaklanmaya yardımcı olabilmektedir.Koronavirüs salgını ülkelerin günlük ölüm sayımına ve doğrudan önleme ve tedavi çabalarına izin vermek için sivil kayıt ve hayati istatistik sistemlerine yatırım yapmasının önemini vurguladı.

Yeni haber paketleri

Ayrıca,siyasetçilerin hala kaç kişinin öldüğünü ve neyin sebep olduğunu bilmedikleri çoğu düşük gelirli ülkedeki veri toplama sistemlerindeki yapısal parçalanmayı da ortaya çıkarmış durumda. Bu kritik boşluğu ele almak için Dünya Sağlık Örgütü, küresel aktörlerle ortaklık kurarak Kovid-19'un Ücretini Ortaya Çıkarmak adına Hızlı Ölüm Sürveyansı ve Salgın Müdahale için Teknik Paketi başlattı.

Ülkelerin sayısal yaklaşımı

Ülkeler, hızlı ölüm sürveyansı için araçlar ve rehberlik sağlayarak, güne, haftaya, cinsiyete, yaşa ve yere göre toplam ölüm sayısı hakkında veri toplayabilir, böylece sağlık liderlerinin sağlıkta iyileştirmeler için daha zamanında çabaları tetiklemelerini sağlayabilmekte. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, ülkeler için ölüm nedenlerine ilişkin zamanında ve doğru verilerin raporlanmasını kolaylaştıran dijital bir platform olan konsolide ve iyileştirilmiş Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD-11) aracılığıyla veri toplama, işleme ve sentez için standartlar ve en iyi uygulamalar geliştirir. uluslararası standartlara uygun sağlık bilgilerini rutin olarak oluşturmak ve kullanmak.

Sayıları paylaşma hususu

Ölümler ve ölüm nedenlerine ilişkin yüksek kaliteli verilerin yanı sıra yaşa, cinsiyete ve coğrafi konuma göre ayrıştırılmış engellilik verilerinin rutin olarak toplanması ve analizi, dünya genelinde sağlığın iyileştirilmesi ve ölümlerin ve sakatlıkların azaltılması için esas.

Son dönemde sadece Türkiye'de değil dışarıda da özellikle salgındaki ölüm sayılarının geri plana atılmış olması, daha doğrusu sayıların tam ve sağlıklı yansıtlmadığı iddiaları, ortaya atılınca bu verilerin daha şeffaf olması ve paylaşılması gerektiği hususu tartışma konsu olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.