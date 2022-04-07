DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gülşah Gizem Angı kimdir? Gülşah Gizem Angı neden öldü? Kahreden ölüm haberi!
UEFA Avrupa Ligi Braga-Rangers maçı ne zaman oynanacak? Braga-Rangers çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Avrupa Ligi Leipzig-Atalanta maçı ne zaman oynanacak? Leipzig-Atalanta çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Marsilya-PAOK maçı ne zaman oynanacak? Marsilya-PAOK çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Leicester City- PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak? Leicester City- PSV Eindhoven çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
UEFA Konferans Ligi Bodo Glimt-Roma maçı ne zaman oynanacak? Bodo Glimt-Roma çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
Hatice Cengiz'den Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine itiraz
UEFA Konferans Ligi Feyenoord-Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak? Feyenoord-Slavia Prag çeyrek final maçı muhtemel 11'ler neler? I CANLI
Rusya, yaş meyve ve sebze ihracatındaki yasakları kaldırıyor
Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede var?
G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı
İnsan vücudunda yeni bir hücre keşfedildi! KOAH hastalığına çözüm olabilir
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Antalya iftar çadırı nerede? 2022 Antalya'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Antalya ramazan çadırı (mahalle iftar sofrası) hangi ilçe ve mahallede var?
Elon Musk durup dururken neden Twitter’ın en büyük ortağı oldu?

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / SAĞLIK / İnsan vücudunda yeni bir hücre keşfedildi! KOAH hastalığına çözüm olabilir

İnsan vücudunda yeni bir hücre keşfedildi! KOAH hastalığına çözüm olabilir

Keşfedilen RAS hücreleri hasarlı alveolleri onararak KOAH'ın etkilerini önleyebilir veya en azından hafifletebilir.

1 Saat Önce
2022-04-07 16:20:41
İnsan vücudunda yeni bir hücre keşfedildi! KOAH hastalığına çözüm olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, insan akciğerlerindeki hassas geçitlerinde yeni bir hücre türü keşfedildi. Keşfedilen hücrenin KOAH hastalarının tedavisinde yol gösterebileceği belirtildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yeni bilimsel araştırmada tespit edilen hücre türüne solunum yolu salgılayıcı (respiratory airway secretory / RAS) adı verildi.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmada, RAS hücrelerinin solunum sisteminin düzgün çalışmasını sağlamada hayati bir rol oynadığı tespit edildi.

Hücrelerin keşfi, sigarayla ilgili bazı hastalıkların etkilerini tersine çevirmeyi amaçlayan yeni tedavilere ilham verebilir.

Hücreler, kan dolaşımı aracılığıyla oksijen ve karbondioksit alışverişi yapan ufak hava kesecikleriyle kaplı hava yollarında yer alıyor. Bu hava yollarına bironşiyoller adı veriliyor.

Araştırma ekibi bu hücreleri sağlıklı insan donörlerden alınan akciğer dokusu örneklerini farelerle karşılaştırma amacıyla incelerken tespit etti.

Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Edward Morrisey, "İnsan akciğerinin hava yollarının faredekinden farklı olduğu bir süredir biliniyordu" diye konuştu:

Ancak gelişen teknolojiler, yalnızca son zamanlarda benzersiz hücre türlerini örneklememizi ve tanımlamamızı sağladı.

Ekip ayrıca, solunum sistemleri insanlara farelerden daha çok benzeyen gelinciklerde de RAS hücreleri buldu.

KOAH HASTALIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR

Bulgulara göre RAS hücreleri, bronşiyollerdeki sıvı astarı koruyan moleküller salgılıyor. Ayrıca, ufak hava yollarının işlevini kaybetmesini önlemeye ve akciğerlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

İncelemeler, RAS hücrelerinin vücuttaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilen kök hücrelere benzediğini de ortaya koydu. Araştırmacılara göre bunlar, hasarlı alveol hücrelerini onarabiliyor ve yeni alveol hücrelerine dönüşebiliyor.

Bu da RAS hücrelerinin sağlıklı akciğerlerin korunmasında hayati bir rol oynadığı anlamına geliyor.

Yeni hücrelerin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi sigarayla ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünülüyor. KOAH, sigara ve bazen hava kirliliğinin neden olduğu, akciğerlerdeki hava yolu geçişlerinin iltihaplanmasının bir sonucu.

Teoride, RAS hücreleri hasarlı alveolleri onararak KOAH'ın etkilerini önleyebilir veya en azından hafifletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl dünya çapında 3 milyondan fazla insan KOAH yüzünden hayatını kaybediyor.

Morrisey, "Bu keşfin henüz KOAH tedavisini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını tam olarak bilmiyoruz" dedi:

Ancak KOAH, hakkında çok az şey bildiğimiz bir hastalık olduğundan, daha iyi tedaviler bulmamız için yeni terapötik yaklaşımlara dair düşünmeye başlamamızı sağlayabilir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş