İnsan vücudu hakkında bilmediğiniz 14 garip gerçek! Çok şaşıracaksınız…

İnsan vücudu bildiğimiz en tuhaf şeylerden biridir. Her türden yumuşacık sıvıyla doluyuz, tek bir hücre olarak yola çıktık ve her birimizin içinde bir iskelet var. Ancak tuhaflık burada bitmiyor...

İşte insan vücudu hakkında muhtemelen hiç fark etmediğiniz 14 garip gerçek.

1- Bebeklerin yetişkinlerden daha fazla kemiği vardır

Bir insanın ortalama 206 kemiği olduğunu duymuşsunuzdur. Fakat bebeklerde durum farklı. Ortalama bir bebeğin yaklaşık 300 kemiği vardır. Bunun nedeni ise yetişkin insanlarda bulunan kemiklerin aslında birçok küçük kemiğin ya da kıkırdakların birleşerek oluşturduğu kemikler olmasıdır. Örneğin kafatasını ele alalım: bebeklerin “yumuşak noktası” henüz birbirine kaynamamış bazı kafa kemikleri arasındaki kıkırdaktır.

2- Karanlıkta parladığımızı biliyor muydunuz? Çok az da olsa…

Fener balığı gibi biyo-ışıldayan hayvanların havalı olduğunu düşünüyor musunuz ? İyi haber: Sen de biyolüminesansın . Hücrelerimizdeki kimyasal reaksiyonlar, bilim adamlarının ultra hassas kameralarla yakalayabildikleri çok küçük miktarlarda ışık yayar. Yine de parıltıyı çıplak gözle göremezsiniz çünkü bu parıltılar bizim algılayabildiklerimizden bin kat daha zayıftır.

3- Apandis işe yaramayan bir organ değil

Apandis, yani kalın bağırsağımızdan sarkan o küçük solucan benzeri şeyin bir zamanlar gizemli ve evrimsel geçmişimizdeki bir şeyin kalıntısı olduğu düşünülüyordu. Apandistimizin işe yaramaz bir et yığını olmaktan çok, bağışıklık sistemiyle ilişkili dokularla dolu olduğu ortaya çıktı. Örnek olarak “iyi huylu” bağırsak bakterilerimiz için yedek depolama alanı olarak hizmet edebileceğini söyleyebiliriz.

4- Tüylerinizin diken diken olmasının nedeni nedir?

Hiç soğuk bir günde tüyleri kabarmış ve küçük bir baloncuk gibi görünen bir kuş gördünüz mü? Yoksa aynı şeyi kürküyle yapan bir sincap mı? Tüyleriniz diken diken olduğunda vücudunuzun yaptığı şey budur: Sizi sıcak tutmak için altlarındaki havayı daha iyi tutmak için vücut kıllarınızın her birini yukarı kaldırmak.

5- Bir seferde sadece bir burun deliğinden nefes alıyorsun

Nezle olduğunuzda ve burnunuz tıkandığında, bir seferde sadece bir burun deliğinin dolduğunu ve gün boyunca hangi burun deliğinin değiştiğini fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, sağlıklı olduğumuzda bile bir seferde yalnızca bir burun deliğinden nefes almamızdır.

Buna burun döngüsü denir ve bir elinizi burnunuzun altına koyarak bunu kendinize kanıtlayabilirsiniz. Muhtemelen nefesinizi bir tarafta diğerinden daha fazla hissedeceksiniz; her ikisinde de hissediyorsanız, geçiş sırasında döngüyü yakalamışsınızdır. Biraz bekleyin ve tekrar hissedin.

6- Görünmez çizgilerimiz var

Kaplan çizgileri sadece kaplanlar için değildir; insan derisi de benzer bir çizgili desene sahiptir. Ancak bu genelde gözükmez.

Blaschko çizgileri adı verilen çizgilerimiz , hücrelerimiz bölünürken ve vücudumuz uteroda büyürken oluşur. Deri hücreleri de dahil olmak üzere bu hücre sıraları aynı görünür ve bu nedenle çoğu zaman şeritler halinde görünmez. Ancak bazı kızarıklıklar çizgileri takip ederek onları görünür kılar ve bazen yeterince güçlü ultraviyole ışık altında görülebilirler.

7- Kuşkonmaz yediğinde herkesin çişi kokar

Kuşkonmaz yedikten sonra çişiniz kokuyor mu? Bu eskiden tartışılan bir konuydu, bazı insanlar bunun doğru olduğuna yemin ederken, diğerleri komşularının ne hakkında konuştuğunu bilmiyorlardı.

Ancak bu garip eğlenceli gerçeğin bir başka katmanı daha var : Kokmuş idrar almadığını söyleyen insanlar, başkalarının idrarındaki kokuyu da algılayamazlar. Mevcut teori, kokuyu hepimizin ürettiği, ancak sadece bazılarımızın kokusunu alabildiğidir – ancak bilim adamları hala tam olarak emin değiller.

8- Bebekler dakikada sadece bir veya iki kez göz kırpar

Ortalama bir yetişkin dakikada 10 ila 15 kez göz kırpar. Ancak bebekler bunu yapmaz: Çalışmalar, bebeklerin dakikada 1 ila 3 kez göz kırptığını gösteriyor. Neden olduğundan emin değiliz – belki de her şeye yetişkinlerden daha uzun süre baktıklarından…

9- Mideniz sürekli kendini sindiriyor

Midenizde bir parça eti sindirebilecek kadar çok enzim ve asit varsa, neden kendini sindirmiyor? Eh, bir nevi öyle olduğu ortaya çıktı. Midenizi kaplayan hücreler, günlük işleri sırasında yok olan hücrelerin yerini almak için hızla çoğalır. Her üç günde bir yeni bir mide astarımız olur.

10- DNA'nız bir yabancınınkiyle %99,9 aynı

Muhtemelen herkesten çok farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz , ancak genetik olarak tüm insanlar son derece benzer. Tüm insanlar DNA'larının yaklaşık %99,9'una ortaktır. Sizinle bir yabancı arasındaki tüm farklar, diğer %0,1'de. He bir de; DNA'nızın yaklaşık %98,8'ini bir şempanzeyle paylaşıyorsunuz.

11- Kakanız içinizdeyken sıvıdır

İshal şakalarını hızlıca geçelim. Yiyecekler vücudunuza katı olarak girip ( genellikle ) katı olarak bıraksa da, aradaki zamanın çoğunu sıvı olarak geçirir. Bir düşünün: mideniz temelde bir asit banyosudur ve ince bağırsağınız bahçe hortumu gibi ince bir tüptür. Borudan aşağı inen sağlam bir hamburger yok; sindirilme sürecindeki yiyecekler chyme adı verilen bir sıvıdır. Sadece önceki yemeğinizin yolculuğunun sonunda bu suyun çoğu vücuda geri emilir ve sonunda katı atık bırakır.

12- Her yıl bir veya iki küveti doldurmaya yetecek kadar tükürük üretiyorsunuz.

Günde 0,7 litre veya bir su şişesi değerinden daha fazla tükürük üretiyorsunuz. Bir yıl boyunca bir veya iki küveti doldurabilirsiniz .

Günde 15 ila 25 kez osurursunuz ve toplam hacim 1,8 litreye kadar çıkabilir – küçük bir parti balonunu doldurmaya yetecek kadar.

Her gün yaklaşık 1,5 litre mukus üretiyorsunuz, ancak hepsi burnunuzda değil; mukus ayrıca akciğerlerimiz gibi vücudumuzun diğer bölgelerini de kaplar. Bu arada, burnunuzda üretilenlerin çoğu? yutarsın.

13- Yerçekimi seni kısaltır

Yerçekimi gerçekten sizi aşağıda tutuyor. Astronot Scott Kelly uzaydan döndüğünde ikizinden iki santim daha uzundu .

14- Dişler kemik değildir

Onlar ne peki? Onlar diş! Onlar kendi şeyleri. Dişlerin mine (insan vücudundaki en sert madde) adı verilen, altlarında dentinden yapılmış bir kaplaması vardır ve içlerinde sinir ve kan damarlarıyla dolu bir pulpa vardır. Buna karşın kemiklerin iç kısmında yağlı ilik ve/veya “süngerimsi kemik” adı verilen bir şey bulunur ve kemiğin dışı bir zarla kaplıdır . Kemik, kolajen ve kan damarlarıyla doludur; dişlerin sert kısımlarında ikisi de yoktur.

Kaynak:megabayt.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.