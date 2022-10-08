İnsan ömrü yüzde 30 uzayacak!

ABD'de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, insan ömrünü ortalama 108 yaşına kadar uzatmayı hedefliyor. Uzmanlar, yeni tedavi yönteminin genç görünmeyi sağladığını belirtirken, kardiyovasküler ve diğer organ fonksiyonları üzerinde pozitif etkisi olduğunu vurguladı.

ABD'de yer alan Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni tedavi yöntemi, insan ömrünü %30 oranında artırabiliyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni hücre tedavisi; hücrelerin yaşlanma sürecini yeniden programlayarak sona erdirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar yalnızca fareler üzerinde denenen yeni tedavi yönteminin sonuçları, bilim insanlarını oldukça heyecanlandırdı. Yapılan denemeler sonunda, farelerin daha genç göründükleri, kalp işlevlerinin daha sağlıklı hale geldiği ve %30 daha uzun yaşadıkları tespit edildi.

Türkiye'de yaşam süresi 78

Eğer denemeler sonuç verirse, insan ömrünün ortalama 108 yaşına kadar uzaması hedefleniyor. Yaşam süresi, İngiltere'de 81 olan yaşam süresi Türkiye ve ABD'de 78'de kalıyor.

Uzmanlar, yeni tedavi yönteminin kardiyovasküler ve diğer organ fonksiyonları üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirtirken, kanserle ilgili henüz böyle bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı. Şu an üzerinde incelemelerin sürdüğü tedavi yönteminin 10 yıl içerisinde uygulamaya alınması hedefleniyor.