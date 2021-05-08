İnme veya kalp krizi geçirdiğiniz altı uyarı işareti

Eğer çok fazla kolesterol kan damarı geçiş yolunu tıkarsa, kandaki oksijen ve besinler kalbe ulaşamaz ve kalp krizine neden olur. Beyne giden kan akışı da kesilirse (çok fazla kolesterol ile), o zaman bir felç meydana gelir.

Kan dolaşımında birikmek üzere kalan kolesterol bir araya toplanmaya ve kan damarlarına yerleşmeye başlar. Bu, oksijen geçişini daraltır ve besinlerin vücudun tüm bölgelerine ulaşması için geçmesi gerekir.

Eğer çok fazla kolesterol kan damarı geçiş yolunu tıkarsa, kandaki oksijen ve besinler kalbe ulaşamaz ve kalp krizine neden olur. Beyne giden kan akışı da kesilirse (çok fazla kolesterol ile), o zaman bir felç meydana gelir. Bu trajik olaylardan herhangi biri gerçekleşmeden önce, aterosklerozun uyarı işaretleri olabilir.

Ateroskleroz, çok fazla yağlı maddenin (kolesterol gibi) kan damarı duvarlarını kaplayarak kan geçiş yolunun daralmasına neden olduğu süreçtir.

İngiliz Kalp Vakfı altı uyarı işareti sıraladı:

Göğüs ağrısı

Ekstremitelerinizden herhangi birinde, tıkalı bir arterin olabileceği ağrı

Nefes almada güçlük

Yorgunluk

Beyninize kan gitmemesi sonucu kafa karışıklığı

Zayıf kaslar.

Kolesterol hakkındaki gerçekler

İngiltere Kalp Araştırma Enstitüsü (HRI), kolesterolün karaciğer tarafından üretilen yumuşak, mumsu bir yağ olduğunu belirtti.

Kolesterol, insanların yediği bazı yiyeceklerde de bulunur.

Kolesterol, hücre yapımında ve belirli hormonların üretilmesinde önemli bir rol oynadığı için aslında faydalıdır.

Bununla birlikte, kolesterol kanda lipoproteinler - yüksek yoğunluklu (HDL) veya düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) tarafından taşınır.

HDL kolesterol "iyi" olarak anılırken, LDL kolesterol "kötü" olarak bilinir.

HDL kolesterol "iyi" olarak kabul edilir çünkü "kötü" kolesterole bağlanabilir ve onu parçalanıp vücuttan filtrelendiği karaciğere geri götürebilir.

LDL kolesterol "kötü" olarak kabul edilir çünkü fazlalığı kan damarı duvarlarına yerleşen ve kan geçiş yollarının daralmasına neden olan plaklar oluşturabilir.

Kan testleri toplam kolesterol seviyelerinin yanı sıra ne kadar "kötü" kolesterol olduğunu ortaya çıkarabilir.

Bazı yaşam tarzı seçimleri "kötü" kolesterol düzeylerini artırır, örneğin:

• Sigara içmek

• Fiziksel aktivite eksikliği

• Fazla kilolu veya obez olmak

• Doymuş yağlarla dolu sağlıksız bir diyet

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İngiltere Kalp Araştırma Enstitüsü'ne göre: "Ateroskleroz yaygındır. 65 yaşın üzerindeki kişilerde ve ailesinde kalp veya dolaşım hastalığı geçmişi olanlarda daha yaygındır."

Şu anda, aterosklerozu durdurabilecek veya tersine çevirebilecek herhangi bir tedavi yoktur.

Bununla birlikte, ilaçlar ve yaşam tarzı müdahaleleri, ilerlemesini yavaşlatabilir ve kalp krizi veya felç riskini azaltabilir.

Bu, şeker hastalığını, yüksek tansiyonu tedavi etmek veya kan pıhtılaşması riskini azaltmak için ilaçları içerebilir.

Koroner baypas veya koroner anjiyoplasti gibi ameliyat gerekebilir.

Yaşam tarzı müdahaleleri

Sağlıklı beslenmek "dengeli bir diyet" gerektirir:

Bol meyve ve sebze

Tam tahıllı ekmek, pilav ve makarna çeşitleri

"Bazı" süt ve süt ürünleri

"Bazı" et, balık, yumurta, fasulye ve diğer günlük olmayan protein kaynakları

Sadece az miktarda yağ ve / veya şeker oranı yüksek yiyecekler

Sağlıklı beslenmek aynı zamanda günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek demektir.

İngiltere Kalp Araştırma Enstitüsü, "Yediğiniz meyve ve sebze türlerini değiştirmeye çalışın" dedi. Ayrıca insanlar çok fazla tuz tüketmekten kaçınmalıdır.

Tuz tüketimi, yanlışlıkla kalp krizine yol açan kalp hastalığını artırabilen kan basıncı ölçümlerini artırabilir.

Alkol tüketiminden de kaçınılmalıdır.

Kaynak: express.co.uk/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.