İngiltere, diş hekimleri ve hemşireler için ülkeye girişleri kolaylaştıracak

İngiltere hükümetinden sağlık çalışanları alanında yeni bir adım... Hükümet, parlamento açılınca yapılacak kayıt sürecindeki değişikliğin, yurt dışında eğitim almış binlerce personelin İngiltere'ye gelmesinin önünü açacağını söylüyor

Birleşik Krallıkta Bakanlar, NHS'nin yurtdışındaki hemşire ve diş hekimlerinin Birleşik Krallık'ta çalışmasını kolaylaştırarak personel kriziyle başa çıkmak için parlamento açılır açılmaz yeni yasa çıkaracak.

Sağlık sekreteri Steve Barclay'in sağlık ve sosyal bakımdaki işgücü boşluklarını kapatmaya yardımcı olmak için denizaşırı işe alımını artırma çabasının bir parçası.

Barclay, tıbbi düzenleyicilerin yurtdışında kalifiye olanları kaydettirmesini kolaylaştıran yeni kuralların bir sonucu olarak binlerce ekstra sağlık uzmanının geleceğine inanıyor. Değişiklik başarılı olursa, Hindistan, Sri Lanka, Kenya, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerden İngiltere'ye daha fazla hemşire ve diş hekiminin gelmesinin önünü açmaya yardımcı olacak.

Daha kötüleştirme riski taşıyan geçici bir çözüm

Bununla birlikte, eleştirmenler, politikanın, yerel personel arzını artırmanın yerini almayan ve kendi kıtlıklarıyla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarının eksikliğini daha da kötüleştirme riskini taşıyan bir geçici çözüm olduğunu iddia ediyor.

Brexit, İngiltere'ye AB'den gelen hemşirelerin sayısını önemli ölçüde azalttı.