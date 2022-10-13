İngiltere'de sağlık sisteminde kriz! Hasta kayıtlarına erişilemedi!

İngiltere'de sağlık sistemi büyük bir krizle karşı karşıya. Oracle Cerner'da yaşanan kesinti dolayısıyla hasta kayıtlarına erişilemediği, taburcu edilmesi gereken hastaların da taburcu edilemediği öğrenildi

İngiltere'deki hastaneler, Oracle Cerner'da yaşanan kesintiden dolayı saatlerce hasta kayıtlarına erişemedi. Dün yaşanan olay sonrası hastanelerde kağıt kullanımın artması nedeniyle kağıt stoklarının azaldığı ifade edildi. Londra'da bulunan Royal Free Hospital tarafından yapılan açıklamada "Kağıt kıtlığı kesintiyi daha da kötüleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Hastalar saatlerce taburcu edilemedi

Londra'daki başka bir hastane olan Barts Health NHS Trust ise hasta kayıtlarına saatlerce erişemediğini ve hastaları taburcu edemediğini söyledi. Hastanede görevli bir doktor, kesintinin hastalarda aşırı derecede güvensizlik yarattığını dile getirdi. Oracle ise sorunun bu sabah itibariyle tamamen çözüldüğünü duyurdu.

ABD'de, yeni bir Oracle Cerner sunucusunun kullanıma sunulmasının ardından benzer sorunları yaşayan hastane sayısı artmaya başladı.

Temmuz ayında Washington'daki bir hastanede yaklaşık 150 hastayı etkileyen sorundan dolayı yürütülen Senato duruşmasında Oracle'ın başkan yardımcısı Mike Sicilia sorunları kabul etmiş ve sistemin daha fazla iyileştirileceği konusunda söz vermişti.

Oracle, dünya çapında kullanılan elektronik sağlık kayıt sistemlerinin uzman geliştiricisi Cerner'i Haziran ayında 28,3 milyar dolara satın almıştı.