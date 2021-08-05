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TIMETURK / SAĞLIK / İngiltere'de ölümlere yol açan gizemli kedi hastalığı

İngiltere'de ölümlere yol açan gizemli kedi hastalığı

İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi (RVC) yaptıkları resmi açıklamada, yapılan araştırma sonucunda 528 kedinin tedavi edildiği gizemli hastalıkta ölüm oranının yüzde 63.5 olduğu belirtildi. RVC yetkilileri ayrıca, bu gizemli hastalığa kedi maması zehirlenmesi olduğuna inandıklarını belirtti.

8 Saat Önce
2021-08-05 13:15:51
İngiltere'de ölümlere yol açan gizemli kedi hastalığı

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İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi 2 Ağustos'ta yaptıkları resmi açıklamada kedi maması kaynaklı olduğuna inanılan gizemli bir hastalığın yüzde 63.5 oranında ölümcül olduğunu belirtti.

RVC+Cuddles-10

Kendilerine bildirilen 528 kedi vakasından elde edilen bilgilere göre, mamalar üzerinde araştırmanın devam ettiği ve veteriner hekimlerden gelen verilerin yanı sıra hastalanan veya hastalanmamış kedilerle ilişkili gıda örneklerinin test edildiği ifade edildi.

RVC, hastalığın ‘Pansitopeni' olduğunu ve hastalığa kedi mamalarındaki T-2 ve HT-2 mikotoksinlerin sebebiyet verdiğini ifade etti. Hastalığa yakalanan kedilerde kilo kaybı, iştahsızlık ve kan hücresi konsantrasyonlarında (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler) azalma dahil olmak üzere çok çeşitli toksik etkiler görüldüğü ve bu da enfeksiyon riskinde artışa neden olduğu belirtildi.

kedi hastalığ

Ayrıca birçok vakanın kendilerine veya veterinerlere bildirilmediğinden, açıklamadaki vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe duyulduğu ifade edildi. RVC kedi maması hakkında ise “Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından ürün geri çekme işleminde yer alan kedi maması hakkında RVC tarafından yapılan analizlerin sonuçları, FSA ile paylaşıldı” ifadelerine yer verdi.

KEDİ SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

RVC, kedi sahiplerine yaptığı uyarıda; geri çekilen kedi mamalarından kullanılması halinde kedinin kanındaki trombosit, kırmızı ve beyaz kan hücreleri seviyelerini içeren kan testi yapılmasını tavsiye etti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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