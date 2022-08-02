İncir ne zaman yenir? İncirin faydaları nelerdir? İncir tüketmek zararlı mıdır? İncirde hangi vitaminler var?

Taze incir hasadı incirin başkenti Aydın'da bu hafta başladı. Dünyada en çok Türkiye'de üretilen ve oldukça sevilen incir, tadıyla olduğu kadar insan sağlığına faydalarıyla da sofralarımızda önemli bir yere sahip. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da var.

İçerisinde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar bulundurduğu gibi orta boy incirin kalorisi yalnızca 35-40 kaloridir. İncirin içeriğinde sodyum, potasyum, magnezyum mineralleri ve C, B3, B6, B2, K vitaminleri bulunuyor.

İncirin faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

1) İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içerir. Böylece hücre yenilenmesine yardımcı olur.

2) Günlük ihtiyacı yüksek oranda karşılayacak kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminleri bulunur.

3) Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyum bakımından zengindir.

4) Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır.

5) İncir, içerdiği lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeni zararlı bakterilerden korur.

6) Yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. Özelikle süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir.

7) Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

8) Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir.

9) Körpe incirin yapraklarının içindeki süt düzenli olarak siğillere sürüldüğünde önleyici etkiye sahiptir.

10) Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler. Kurutulan incir yaprakları ile dekoksiyon hazırlanır. Bu dekoksiyon hemoroit (basur) ile çıbanlara karşı etki gösterir.

11) Menapoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür.

12) İçeriğinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

13) İnsülin salınımını dengeler.

14) Potasyum mineralleri bulundurması ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sağlığını olumlu etkiler.

15) Yüksek orandaki lif içeriği sayesinde ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği anlaşılmıştır.

16) Cilt hastalıklarında da etkilidir. İncirin de barındırmış olduğu antioksidanların cilt sağlığında olumlu etkileri bulunur.

17) Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.

18) Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır.

19) Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir.

20) Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalığı olanların diyetlerine inciri eklemesi tavsiye edilir.

Peki, incirin zararları var mıdır? Çok incir tüketmek zararlı mıdır?



İncire karşı alerji ve negatif ilaç etkileşimi düşük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyet listelerine rahatlıkla eklenebilir bir yiyecektir.

Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da olduğu açıktır:

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kauçuk ya da huş polenine alerjisi olan bireylerin incire de alerjik reaksiyon verebileceği ön görülmüştür. İncir dut familyasının bir ürünü olduğundan dut ailesi içerisinde bulunan dut, portakal, şekerli elma gibi meyvelere vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir.

Kurutulmuş ve çiğ olan incir K vitamini bakımından zengin bir meyvedir. K vitamininin doğal bir kan kalınlaştırıcı etkisi bulunur. Vafarin (Coumadin) gibi kanı inceltici etkileri bulunan ilaçları kullanıyorsanız, K vitamini tüketiminizi günlük olarak takip etmeniz gerekir.

İncir doğal bir müshil etkisi bulundurur bu özelliği kabızlığın tedavisinde olumlu etki gösterirken, fazla incir tüketimi ise ishale neden olabilir. İnciri tükettikten sonra tuvalete çok sık gidiyorsanız tüketiminizi azaltmanız gerekebilir.

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