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İlknur Özkuş: Sağlıklı beslenme danışmanı nasıl olmadır ?

İlknur Özkuş, Sağlıklı beslenme danışmanında olması gereken özellikleri sıraladı.

3 Saat Önce
2021-07-28 21:27:43
İlknur Özkuş: Sağlıklı beslenme danışmanı nasıl olmadır ?

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Genel olarak, beslenme ile ilgili konularda; başta bebek, küçük çocuk, kronik hastalıklara sahip olan (diyabet, hipertansiyon gibi) bireyler olmak üzere tüm topluma beslenme tedavisi danışmanlık ve izleme hizmetleri verilen; diyetisyen doğrudan danışmanlık hizmeti sunarken, Sağlıklı beslenme yaşamın her alanında doğru seçimlere bağlıdır. Kurumsal beslenme danışmanlığı özellikle çalışan bireylerin sağlıklı yaşamaları için önemli bir yatırımdır.

“İlknur Özkuş ; Ülkemizde Sağlıklı beslenme Danışmanları, çalışanların ve yöneticilerin verimliliğini şirkette başarı ve motivasyonu güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda Beslenme danışmanlığı kilo, özel beslenme ve diyet eğitimleri, mutfak için gıda satın alması sağlıklı beslenme önerilerini akla getirmelidir. Pek çok araştırma ve istatistikler gösteriyor ki kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti alan çalışanların şirkette bağlılığı daha iyi. “

Özkuş aynı zamanda yoğun tempoda ve periyodik çalışanlar için beslenme alışkanlıkları olmayan bireyler için kendi oluşturduğu markası DETOKSİA ürünlerini kullanmayı tavsiye etti. Tamamen bitkisel olan ürünler çok kapsamlı gıda takviyesi sunmakla birlikte bir çok gıdadan alabileceğiniz vitaminleri de sağlamaktadır. %100 yerli doğal üretim olan ürünler her biri sağlık bakanlığı onaylı patentli ürünlerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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