DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2754 ₺

EURO

17,6071 ₺

ALTIN

967,98 ₺

BİST

2.434,02 ₺

TIMETURK / SAĞLIK / 'İlk gün kavurma yapmayın'

'İlk gün kavurma yapmayın'

Lezzetli kavurma yapmanın püf noktalarını anlatan Şef Emre Öztürk, etin lokum gibi yumuşak olması için bir gün önceden zeytinyağıyla marina edilmesini önerdi.

5 Saat Önce
2022-07-08 20:36:30
'İlk gün kavurma yapmayın'

Öztürk, hayvanın tranç bölümünden alınan etten yapılan kavurmanın lezzetli olması için soğan katılmasını da tavsiye etti.

62c7cc7650acca09e8ef2a57

Kurban Bayramı'nda hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği olacağı için ilk gün kavurma yapılmasını önermeyen Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı Başkanı Şef Emre Öztürk, “Ölüm sertliği, hayvanın kesileceği zaman strese girmesi sonucu kaslarını sıkmasıdır.

62c7cc7650acca09e8ef2a5d

Etin 0 ve 4 derece arası bir ortamda 24 saat bekletilmesi ölüm sertliğinin atılması açısından çok önemledir. Daha sonra hayvanın tranç bölümünden alıp beklettiğimiz etleri kuşbaşı doğramamız gerekiyor” diye konuştu.

SOĞAN KAVURMAYA LEZZET VERİR

62c7cc7650acca09e8ef2a59

Kavurmanın içerisine soğan da girecekse doğrama işlemini yapıldığı tahtaların değiştirilmesini öneren öğretim görevlisi Öztürk, “Aksi takdirde çapraz bulaşma gerçekleşir. Çapraz bulaşma ise çiğ eti doğradığımız tahtada soğan ya da başka bir ürün doğramamız halinde etteki bakterilerin diğer ürünlere geçmesidir. Bu yüzden her üründe sağlık açısından tahta değişimi oldukça önemlidir. Bazı yerlerde kavurmanın içerisine soğan katılmamaktadır. Ancak kavurmaya soğan katarsak daha lezzetli olur” ifadelerini kullandı.

KAVURMA TARİFİ

62c7cc7650acca09e8ef2a61

Etin yüksek ateşte mühürlenmesinin önemine vurgu yapan Öztürk, “Öncelikle doğradığımız iç yağları tek başına tencereye atarak iyice eriyene kadar eritiyoruz, erittikten sonra erime işleminden geriye kalan erimemiş olan iç yağların tencereden alıyoruz. Tencerede kalan yüksek ateş üzerindeki yağa kuşbaşı olarak doğradığımız etlerimizi ekliyoruz, yağın oldukça kızgın olması etin mühürlenmesi açısından oldukça önemlidir. Tencereye eklenen etin hemen karıştırılmaması renk değiştirdikten sonra karıştırılması gerekir.

62c7cc7650acca09e8ef2a64

Eti yavaş yavaş karıştırırken doğradığımız soğanları da tenceremize ekliyoruz ve kapağını kapatarak ortalama 1 ya da 1 buçuk saat pişmeye bırakıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra çok sık olmadan ara ara karıştırıp kontrol ederek etin istenilen yumuşaklığa gelip gelmediğine bakıyoruz, et istenen yumuşaklığa gelmezse kontrol aşamalarında 1 su bardağı kadar su ekleyerek eti istenilen yumuşaklığa getirebiliriz” dedi.

BAHARATLARI EN SON KATIN

62c7cc7650acca09e8ef2a5b

1 kilogram ete 100 gram iç yağ katan Öztürk, “isteğe göre 1 ya da 2 adet soğan doğrayabilirsiniz. Etin aroman vericileri kekik, pul biber, karabiber ve tuzu ise bir yemek kaşığı kadar son servis aşamasında konulması önemlidir. Kavurmanın piştikten sonra 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekir uzun zaman saklamak istiyorsak, kavanozlara koyup ters çevirerek donmaya bırakmalıyız.

62c7cc7650acca09e8ef2a69_1

Bu şekilde konserve etkisi yarattığımız donmuş kavurmaları uzu süre tüketebiliriz” diye konuştu.

DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş