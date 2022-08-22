İlginç araştırma! Akvaryum izlemek tansiyona iyi geliyor

Yapılan bir araştırmaya göre tansiyon hastalarının akvaryum izlemesi iyileşme sürelerini kısaltıyor.

Yapılan araştırmalara göre, 20 dakika boyunca akvaryumu izleyen bir hastanın tansiyonu gözle görülür derecede azalıyor.

Amerika'da bulunan bir alzheimer kliniğinde yapılan gözlemde ise iştahsız hastaların akvaryum seyrederek iştahlarını geri kazandığı görülmüş. Yatağa bağlı olan hastaların iyileşme sürecinde de kısalma saptandı. 70 yetişkinin üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise küçük ağrıların 30 dakika akvaryum gözleminden sonra tamamen yok olduğu gözlemlendi. Hastanelerdeki akvaryumlar hasta yakınları için de terapi vazifesi görüyor. Ameliyatta veya yoğun bakımda yakınları olan kişiler akvaryuma bakarak sakinleşiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Akvaryumu izlemek tansiyon ve nabız değerlerini düşürüyor. Hatta boş olsa bile!

Dolu akvaryumu izlemek tansiyonu %7, boş akvaryum %3 düşürüyor. Doğayla içiçe yaşamak kalbimizi koruyor, akvaryum biraz yapay bir çözüm olsa da.

Doğallığa zaman ayırın, size çok faydası olacak”