İlaçlarda, eczanelerin kâr payı yükseltildi

Cumhurbaşkanı imzalı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da yapılan değişiklikle eczanelerin ilaçlarda kar payı yükseltildi. Böylece 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e çıkarıldı

2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesinde değişikliğe gidildi. 100 TL'ye kadar ilaçlarda kâr payı yüzde 28'e yükseldi Buna göre 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25'ten 28'e çıkartıldı. 100 ile 200 TL arasındaki ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16'dan yüzde 28'e yükseldi. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12'den 18'e, 400 TL üzeri ilaçlarda yüzde 12'den 13'e çıktı. Ecza depolarının kâr oranlarında ise değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde: Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. .