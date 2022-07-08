İlaca zam mı geldi? İlaç fiyatları ne kadar arttı? Eczacı kar oranları ne kadar oldu?

İlaca zam mı geldi? Resmi Gazetede yayımlanan kılavuza göre ilaç fiyatlarında artışa gidildi. Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı. Peki ilaç fiyatları ne kadar arttı? Eczacı kar oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Resmi Gazetede yayımlanan kılavuza göre ilaç fiyatlarında artışa gidildi. Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı. Peki ilaç fiyatları ne kadar arttı? Eczacı kar oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

İlaca zam mı geldi?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre ilaçlara yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Eczacı kar oranları ne kadar oldu?

Yapılan zam açıklamasıyla, eczacı kar oranı da artırılmış oldu.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı.