İdrar yolu enfeksiyonu her üç kişiden birinde meydana gelebilen bir rahatsızlık. Özellikle geçeceği düşüncesiyle doktora başvurmaktan kaçınan kişiler, ilerleyen süreçte daha büyük sorunlar yaşayabilir. Peki ama idrar yolu enfeksiyonu neden olur, nasıl anlaşılır? İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu için eczaneden ne alınır? İdrar yolu için hangi antibiyotik kullanılır? İdrar yolu enfeksiyonu kendi kendine geçer mi? İdrar yolları yanması ne iyi gelir? İşte detaylar..

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri, nedeni ve nasıl geçeceği konusundaki detaylı bilgileri sizler içind erledik. Tabi büyün hastalıklarda olduğu gibi uzman bir doktora muayene olmak ve ilaç kullanmak en etkili yöntemdir. Fakat evde destek olarak bitkisel tedavi uygulamak isterseniz, işte merak ettiğiniz bütün detaylar...

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur, Nasıl Anlaşılır?

İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Kasık aprıları, sancı, akıntı gibi beliritleri olan idrar yolu enfeksiyonu teşhisi için bir uzmana başvurmak daha verimli neticeler alınmasına sebep olacaktır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

İdrar yapma esnasında ve sonrasında meydana gelen yanma hissi

İdrara çıkıldığında ağrılı yanma hissi

Sık idrara çıkma (veya idrara çıkma isteği)

İdrarın tam yapılmadığı hissi

Karnın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi

Karnın alt bölgesinde ya da bel bölgesinde ağrılar

Bulanık ve ağır kokulu idrar

İdrar Yolu Enfeksiyonu İçin Eczaneden Ne Alınır?

İdrar yolu enfeksiyonu için eczanelerden bitkisel içerikli ürünleri alabilirsiniz. Eczacınıza danışarak, alerji ve ilaç kullanma durumunuza göre takviye edici bir ürün bulabilirsiniz. Genellikle turna yemişi, kızılcık, böğürtlen gibi kırmızı meyve özlerinden oluşan bitkisel takviyeler mevcuttur. Bunların yanı sıra C vitamini ilaveli takviyeler de önerilebilir.

En kesin yol ise doktorunuza danışıp muayene olduktan sonra verilen ilaçlar olacaktır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Kendi Kendine Geçer Mi?

İdrar yolu enfeksiyonu, adı üzerinde bir enfeksiyon türüdür ve antibiyotik kullanılması gerekir. Aksi halde tekrar etme riski büyüktür. geçmiş olsa ya da geçmiş gibi görünse de bir daha karşılaşmanız olasıdır.

Bol sıvı tüketimi, ayakların sıcak tutulması, c vitamini ve kırmızı meyve tüketiminin artırılması sonucunda sorunların azaldığı, bilimsel olarak açıklanmıştır.

İdrar Yolları Yanması Ne İyi Gelir?

İdrar yolunda meydana gelen yanma şikayetleri için en kesin ve güvenilir çözüm önerisi bir doktor tarafından verilen ilaç olacaktır. Evde bitkisel destek olarak;

- Maydanoz veya maydanoz sapı suyu

- Kızılcık veya kızılcık suyu

- Bol sıvı tüketimi

- Turna yemişi veya turna yemişi çayı

- Limon suyu tüketimi fayda sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.