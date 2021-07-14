İdrar renginde neden değişme olur?

İdrar rengi neden değişir? sorusu internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Birçok insan idrarda meydan gelen renk ve koku değişimlerinin ne anlama geldiğini merak eder. Peki idrardaki bu değişikler neye işarettir? İdrar renginin değişmesi hastalık belirtisi midir? İdrar rengi neden değişir? İdrarın normalden daha sarı olması veya köpürmesi normal midir? İdrar renginin değişmesini hangi besinler etkiler?

İdrar renginden meydana gelen değişimler birçok kişiyi endişelendirebiliyor. İdrarının normal zamanalardan farklı olarak renk değiştirdiğini gören kişiler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. İşte tüm detayları ile idrarın renk değiştirmesinin nedenleri…

İdrarda renk değişikliğinin gerçekleşmesi

İdrarda gerçekleşen renk değişimleri kişiler tarafından dikkate alınmalıdır. İdrardaki renk değişikliği vücudun diğer organlarında olan bir değişimin sonucunda meydana gelen bir olay olarak görülebilir. Bu sebeple, idrardaki renk değişikliği ciddi sorunların habercisi olabilir. Bu durumda kesin tanı konulması ve konulan tanıya yönelik uygun tedavilerin oluşturulması için bir doktora danışılması gerekmektedir.

İdrar rengindeki değişim özellikle böbreklerin çalışmalarına göre şekillenmektedir. Böbrekler kanın süzüldüğü organlardır. Bu sebeple kanda bulunan aminoasit, şeker, vitamin gibi maddeler emilimi ve transferi bu noktadan gerçekleşir. Kanda bulunan ürik asit, kreatin, toksin ve hormon atıkları ise böbrekten süzüldükten sonra idrar vasıtasıyla atılır. İdrarın normal sayılabilecek rengi açık sarıdır ve bu rengi ürokrom adı verilen bir maddenin sağladığı bilinir. İdrardaki renk değişimi, böbreklerin işlevinde yaşanan problemlerden dolayı gerçekleşmektedir. İşlev bozukluğundan dolayı filtre işlemi tam gerçekleşmez ve idrara beyaz ve kırmızı kan hücreleri, protein gibi maddeler karışır ve bu da idrar renginin değişimine sebebiyet verir.

Koyu sarı idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Eğer bir kişi koyu sarı idrar üretiyorsa, bu vücudun susuz kalmış olduğuna işarettir. Vücuda yeterince su alınmadığında ortaya çıkabilen bu durum, bunun yanı sıra B kompleks vitaminleri ve laksatifinin fazla alınmasında dolayı da gerçekleşebilir.

Parlak sarı idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Bir idrarın parlak sarı renkte olmasının sebebi, alınan takviye vitaminlerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle takviye olarak alınan B2 Vitamini, suda çözülebildiği için fazla alındığı taktirde idrara karışarak, idrarın renginin değişmesinde etkin rol oynar.

Çok açık sarı idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Çok açık sarı idrarının oluşma sebebi, özellikle aşırı sıvı alımında gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra karaciğer sirozu ve karaciğer hastalıklarında da açık idrar oluşumu oldukça yaygındır. Hamilelik sırasında da gebe olmaktan kaynaklı açık idrar oluşumu görülebilmektedir.

Pembe veyahut kırmızı idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Eğer bir kişi pembe ya da kırmızı idrar oluşturuyorsa bu durumun birçok nedeni olabilir. Öncelikle böğürtlen, pancar gibi kırmızı meyvelerin tüketilmesi bu türden bir idrar oluşumuna sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra laksafitler ve antibiyotikler alınarak da idrarın kırmızı veya pembe olarak üretilmesine sebebiyet verir. Ayrıca, idrarın pembe ya da kırmızı olması idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı veyahut iyi huylu tümörler tarafından da gerçekleşebilir. Son olarak ise böbreklerde meydana gelen kist ve taş oluşumu da kırmızı ya da pembe renkli idrar oluşumunda etkilidir.

Mavi idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Mavi idrara sebebiyet veren birçok etken mevcuttur. İlaçların gıda boyası ve metilen içermesi bu türden bir idrarın oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. Bunun yanı sıra bazı bakterilerde buna sebebiyet verebilir.

Turuncu idrarın oluşmasının sebebi nedir?

Turuncu idrar susuzluk yaşanmasıyla meydana gelen nedenlerden biridir. Ayrıca kemoterapide kullanılan ilaçlar ve aşırı tüketilen havuç suyuda turuncu renkte idrar oluşumuna neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.