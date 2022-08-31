Huzursuz bacak sendromu, belirtileri nedir? Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

Bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösteren ve nörolojik bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülüyor. Peki, huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

Yapılan çalışmalara göre huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı yüzde 1-15 arasında değişiyor. Bu rakamın Türkiye'de yüzde 3-5 arasında olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Huzursuz bacak sendromu genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olmakla beraber tüm yaşlarda rastlanabiliyor. Huzursuz bacak sendromu yakınmaları genellikle akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, ilerleyen durumlarda gün içinde uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde de görülebiliyor. Hastalığın en önemli özelliklerden biri yakınmaların hareketle azalmasıdır” açıklamasında bulundu.

İstirahat dönemlerinde belirti gösteriyor

Semptomların sıklıkla akşam ve dinlenme saatlerinde ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Kütükçü, “Huzursuz bacak sendromu olan hastaların ortalama yüzde 80'inde uyku sırasında, belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan Periyodik Bacak Hareketleri (PBH) görülebiliyor. Bazı hastalarda huzursuz bacak sendromu olmaksızın periyodik bacak hareketleri (PBH) de ortaya çıkabiliyor. Özellikle kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülen huzursuz bacak sendromu belirtileri arasında; bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteğinin olması, bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması, hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi gibi belirtiler yer alıyor” diye konuştu.

Demir eksikliği ve bazı ilaçlar huzursuz bacak sendromunu tetikliyor

Demir eksikliğinin huzursuz bacak sendromunun en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, “İleri evre böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, Parkinson hastalığı, sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi, romatoid artrit ve hamilelik huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek etkenler arasında yer alıyor. Bunların dışında bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı sara, soğuk algınlığı ve tansiyon ilaçları huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebiliyor” dedi.

Sigara tedaviyi olumsuz etkiliyor

Huzursuz bacak sendromunun tedavisinin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kütükçü, “Öncelikle yaşam tarzında ufak değişiklikler yapılabilir. Sigara, çikolata, çay ve kahve gibi kafein içeren besinlerden uzak durulmalı; özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce bunların tüketilmemesine özen gösterilmeli. Gerekli değişiklikler yapılmasına rağmen rahatsızlık devam ediyorsa bir uzman ile görüşerek tedaviye başlanmalı” açıklamasında bulundu. .