Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma özellikle Ramazan ayında en çok tüketilen gıdalardan biridir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) orucunu hurmayla açtığı için hurmanın İslam dünyasında yeri farklıdır. Hurmanın sağlığa pek çok faydaları olduğu bilinir. Peki, hurmanın sağlığa faydaları nelerdir?