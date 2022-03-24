DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı
Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çarpıcı gelişme
Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans bilgilerini değiştirdi
ABD'nin cari açığında rekor artış
NATO liderlerinden ortak ''Rusya'' bildirisi: ''Ciddi sonuçları olur!''
Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti
Konya İHH'dan Sudan'a insani yardım
Alkol ve sigaraya zam geliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA daha teslim edildi
Rusya Merkez Bankası hacklendi: ''Önemli belgeleri paylaşacağız''
Zelenskiy NATO'ya seslendi: Uçaklarınızın yüzde 1'ini bize verebilirsiniz
Ayhan Bilgen’in yeni kuracağı partinin adı netleşti: Türkiye’nin Sesi Partisi
2022 Oruç fitresi ne kadar? 2022 fitre ne zaman verilecek? Fitre neye göre hesaplanır?
Ukrayna’da üst düzey istifa!
Çin'den ABD'ye 'lisans' tepkisi

TIMETURK / SAĞLIK / Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma özellikle Ramazan ayında en çok tüketilen gıdalardan biridir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) orucunu hurmayla açtığı için hurmanın İslam dünyasında yeri farklıdır. Hurmanın sağlığa pek çok faydaları olduğu bilinir. Peki, hurmanın sağlığa faydaları nelerdir?

3 Saat Önce
2022-03-24 14:14:48
Hurmanın faydaları nelerdir?

Sıcak bölgelerde yetişen hurma mucizevi besinler arasında yer alır. Hurma, Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişir. Ramazan aylarından sofraların vazgeçilmezidir. Ramazan denince akla ilk gelen gıdaların başında hurma gelir. Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurmanın sağlığa faydaları birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Hurmanın sağlığa faydaları nelerdir?

Azot, fosfor, potasyum, demir gibi besin maddelerinin yanı sıra bol miktarda magnezyum, çinko, manganez ve az miktarda da bakır ve bor barındırır.

Vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve şeker oranını karşılar.

Yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

B vitamini bakımından zengin olan hurma, cildin daha elastiki bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Hurma, içerdiği yüksek magnezyum sayesinde hafızayı güçlendirir. Bu özelliği nedeniyle uzmanlar, yaşlılık ve ergenlik döneminde hurmanın tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Hurma, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta bulunan zararlı bakterileri temizler.

Yüksek lif oranına sahip hurma, midenin uzun süre tok kalmasını sağlar.

Kandaki hemoglobin sentezini artıran hurma, içerdiği kalsiyum ve fosfat sayesinde de kemik sağlığını korur.

Hurmada bulunan beta karoten vitamini göz sağlığını korur. Aynı zamanda bera karoten, gece körlüğü rahatsızlığının oluşma riskini azaltır.

Doğum sonrası toparlanma aşamasında olan kadınların hormonlarını kontrol altına alarak hızla vücutlarının ve sağlıklarının düzenlemesi sağlanır.

Sahurda ya da iftarda 3-5 tane tüketildiğinde içeriğindeki antioksidan sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş