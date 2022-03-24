Hurmanın faydaları nelerdir?
Hurma özellikle Ramazan ayında en çok tüketilen gıdalardan biridir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) orucunu hurmayla açtığı için hurmanın İslam dünyasında yeri farklıdır. Hurmanın sağlığa pek çok faydaları olduğu bilinir. Peki, hurmanın sağlığa faydaları nelerdir?
2022-03-24 14:14:48
Sıcak bölgelerde yetişen hurma mucizevi besinler arasında yer alır. Hurma, Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişir. Ramazan aylarından sofraların vazgeçilmezidir. Ramazan denince akla ilk gelen gıdaların başında hurma gelir. Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurmanın sağlığa faydaları birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Hurmanın sağlığa faydaları nelerdir?
Azot, fosfor, potasyum, demir gibi besin maddelerinin yanı sıra bol miktarda magnezyum, çinko, manganez ve az miktarda da bakır ve bor barındırır.
Vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve şeker oranını karşılar.
Yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
B vitamini bakımından zengin olan hurma, cildin daha elastiki bir yapıya sahip olmasını sağlar.
Hurma, içerdiği yüksek magnezyum sayesinde hafızayı güçlendirir. Bu özelliği nedeniyle uzmanlar, yaşlılık ve ergenlik döneminde hurmanın tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
Hurma, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta bulunan zararlı bakterileri temizler.
Yüksek lif oranına sahip hurma, midenin uzun süre tok kalmasını sağlar.
Kandaki hemoglobin sentezini artıran hurma, içerdiği kalsiyum ve fosfat sayesinde de kemik sağlığını korur.
Hurmada bulunan beta karoten vitamini göz sağlığını korur. Aynı zamanda bera karoten, gece körlüğü rahatsızlığının oluşma riskini azaltır.
Doğum sonrası toparlanma aşamasında olan kadınların hormonlarını kontrol altına alarak hızla vücutlarının ve sağlıklarının düzenlemesi sağlanır.
Sahurda ya da iftarda 3-5 tane tüketildiğinde içeriğindeki antioksidan sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. .
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